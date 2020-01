Football / National 3 : Pas de vainqueur dans le derby du centre entre la Berri et Tours Fc (2-2)

Châteauroux, Indre, France

Face à une équipe Tourangelle qui devrait sauf accident monter en National 2 (4ème division) la saison prochaine, la réserve de la Berri renforcée par cinq joueurs professionnels (Pillot, Hassan, Leroy, Kény et Tormin) a tenu la dragée haute au leader de la poule.

Léo Leroy voit son pénalty arrêté par le gardien Tourangeaux

Pourtant dès la quatrième minute, le Tours Fc ouvre la marque par Da Silva étrangement seul au deuxième poteau (0-1 4ème). Quatre minutes plus tard sur une belle percée du jeune Eliès Mahmoud, il s'infiltre dans la surface de réparation ou il est accroché. L'arbitre indique le point de pénalty. Léo Leroy s'élance. Il frappe côté droit mais le gardien adverse a bien anticipé et stoppe le ballon (8ème). Les deux équipes font jeu égal malgré une légère domination du Tours FC. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de parité.

En seconde période, la Berri pousse et prend l'avantage pour la première fois. Sur un ballon en retrait anodin à destination de Jules Goda le gardien du Tours FC. La passe n'est pas assez appuyée. Philippe Kény qui a porté le maillot de Tours en National intercepte le ballon. Il dribble le gardien et pousse le ballon au fond des buts vide (1-1 50ème). Les Castelroussins poussent et l'attaquant Guévin Tormin se présente seul face au gardien Tourangeaux qui remporte ce duel. La Berri donne le tournis au Tourangeaux et sur un super mouvement collectif, François Mendy au deuxième poteau donne pour la première fois l'avantage à la Berri (2-1 82ème).

S. Dubroca (entraîneur de la Berri) : "Par rapport à l'état du terrain on a vu un très très bon match de football"

Mais cinq minutes plus tard sur une sortie des deux poings de Rémi Pillot, l'ancien Castelroussin, Alexis Gonzalvès Freitas devance le portier de la Berri et de la tête égalise à deux partout. C'est d'ailleurs le score final de ce derby de la région Centre. A l'issue du match, Sébastien Dubroca l'entraîneur Castelroussin a quelques regrets :" Par rapport à l'état du terrain, on a vu un très très bon match de football. Mes joueurs ont été généreux et souvent nous étions dans le bon tempo pour remporter ce match. Malheureusement ça n'a pas suffi mais il faut se servir de ce derby pour aller de l'avant." Au classement, les Castelroussins restent onzième sur quatorze. Ils joueront à la mi-février un autre derby de la région centre mais cette fois-ci sur la pelouse d'Orléans.