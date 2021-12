Sur la pelouse du stade Didier Deschamps, l'Aviron Bayonnais et les Genêts d'Anglet ont fait match nul (1-1) ce samedi 18 décembre pour le compte de la 12e journée de National 3.

Football - National 3 : un nul "logique pour un derby équilibré" entre Bayonne et Anglet (1-1)

Les deux buts ont été inscrits à la 77e et à la 82e minute

L'Aviron et les Genets se séparent dos à dos (1-1) pour le compte de la 12e journée de National 3 en football. C'était samedi 18 décembre sur la pelouse du stade Didier Deschamps, très grasse une semaine après les intempéries qui ont balayé le Pays basque. En première période, la maitrise a été du côté des Angloys, sans pour autant atteindre la surface de réparation bayonnaise. Au contraire des Ciel et blanc qui, bien regroupés et procédant par contre, vont se procurer la meilleure occasion du premier acte avec Thomas Dos Santos à la 28e minute suite à une frappe du droit sur le côté gauche dans la surface de réparation. Contrée de justesse par la défense angloy.

La deuxième période se disputera dans un rythme moins soutenu. Les jambes lourdes aussi avec la pelouse grasse. À ce petit jeu là, l'Aviron Bayonnais tire son épingle du jeu, patient. Profitant des erreurs adverses. Il faudra attendre la 77e minute pour l'ouverture du score. Après un dégagement bayonnais, Brahim Mahamat part en profondeur, plein axe ou presque de la défense angloy pour mystifier en un contre un Guillaume Lesec (1-0). L'Aviron, qui terminera en infériorité numérique, après le second carton jaune de Lucas De Ataide, synonyme d'exclusion. Dans la foulée les Genets n'abdiquent pas, repartent de l'avant. Après un ballon envoyé dans la surface, Bayonne est sanctionné d'un penalty, que va transformer Thomas Daguerre (1-1 ; 82e).

Un nul qui fait les affaires des deux formations au moment de terminer l'année, avant la coupure des fêtes. L'Aviron Bayonnais reste 5e (18 points). Avec un match de moins que les Genêts situés juste derrières au classement (6es ; 17 pts). Retour du championnat de National 3 le week-end des 15 et 16 janvier.

Les réactions bayonnaises

"Tous les ingrédients d'un derby : de l'engagement, deux buts, un penalty, un rouge..." ─ Laurent Dauriac, entraineur de l'Aviron Copier

"Un bon point de pris et un résultat logique par rapport au match..." ─ Paul Baudin, défenseur de l'Aviron Copier

Les déclarations angloyes

"Bien d'être revenus au score, d'avoir proposé du jeu tous ensemble. C'est très plaisant..." ─ Cédric Pardeilhan Copier

"En terme d'ambition de jeu, on a répondu présent. Il faut continuer, parce que la dynamique est bonne et j'espère que les fêtes ne vont pas couper ça..." ─ Marc Fachan, défenseur des Genets Copier

Classement de N3