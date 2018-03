Grenoble, France

L'entraineur du GF38 Olivier Guégan se dit "déçu pour ses joueurs" ce samedi soir après un 5e match d'affilé sans victoire pour les footballeurs grenoblois. Pire : ils se sont inclinés 2-1 aujourd'hui à domicile face à Lyon La Duchère. Réduit à 10 dès la 20e minute - carton rouge pour Ibréhima Coulibaly, déjà exclu au match aller à Lyon - le GF38 a pourtant réussi à ouvrir le score à 52e minute par Florian Sotoca (1-0). Un score qui a tenu jusqu'à la 76e minute et l'égalisation lyonnaise sur pénalty par Cédric Tuta (1-1). Avant que La Duchère ne prenne l'avantage à la 78e sur un coup du sort puisqu'une frappe lyonnaise repoussée par le gardien grenoblois Brice Maubleu est venue rebondir sur le défenseur Eric Vandenabeele avant d'entrer dans le but grenoblois (1-2 score final).

Après ce résultat Grenoble est 4e de Nationale 1, un point derrière Béziers, le Red Star et Rodez mais avec un match en moins que Rodez et Béziers. Pour la suite "il va falloir être costauds, forts mentalement [...] et puis repartir à la bagarre parce que c'est un championnat serré et rien n'est joué" a ajouté l'entraîneur grenoblois Olivier Géguan. Prochain rendez-vous pour le GF38 le 7 avril à Laval.