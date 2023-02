Football-National : l'ASNL cale à Bastia-Borgo (0-0)

Il a manqué du réalisme à l'ASNL pour aller chercher une troisième victoire d'affilée sur la pelouse synthétique de Bastia-Borgo (0-0). Ce vendredi soir, les Nancéiens peuvent avoir des regrets d'avoir gaspillé autant d'occasions, face à un adversaire limité, mais vaillant. Ce point pris en Corse permet à l'AS Nancy Lorraine de rester invaincue depuis trois matchs, mais il ne suffit pas pour éviter de retomber dans la zone rouge du classement.

Une première demi-heure ratée

Pendant les 30 premières minutes, les deux équipes n’ont jamais lâché du lest. Dans la case occasion, rien à signaler. Il faut attendre la (32)’, pour enfin vibrer sur une tête de Cissé, après un centre d’Etchevrerria.

Une étincelle qui met le feu aux poudres : Nangis frappe, il est contré de manière litigieuse sans que Mr l’arbitre ne bronche, (38’). L’ASNL finit fort ce premier acte, elle se crée une double occasion. Mouazan voit son coup franc repoussé par le portier adverse, sur Nangis, dont la frappe est une nouvelle fois détournée par l’ultime rempart corse (43’) qui permet à son équipe de regagner les vestiaires, sur le score de 0-0.

En début de seconde période, l’ASNL prend clairement l’ascendant en évoluant un peu plus haut. Territorialement dominatrice, elle s’offre sa première opportunité par Mouazan, qui décale Cissé côté gauche, ce dernier enrhume son défenseur, mais sa frappe enroulée frôle le poteau (59’). L’ASNL garde la main mise sur le jeu, Nangis aurait peut-être mérité un penalty après avoir été déséquilibré, (68’).

Une fin de match folle

Les Nancéiens appuient encore un peu plus sur l’accélérateur et sont proches de l’ouverture du score : Cropanese adresse un centre au second poteau pour Cissé, prêt à convertir cette situation, avant qu’un sauvetage miraculeux d’un défenseur bastiais ne vienne gâcher la fête, (78').

Ce manque de réalisme nancéien aurait pu couter cher. La frappe croisée de Doumbia vient passer tout près du poteau de Sourzac, (85'), une nouvelle tentative lointaine bastiaise est touchée par le dos d'un nancéien,( 87)', et la tête de Sangaré termine hors cadre, (88'). Mais il était dit que cette soirée était celle des regrets pour l'ASNL, Cissé est en bonne position face au but de Bardet, son tir est contré par Berenguier, (92').

Ce match nul à Bastia-Borgo laisse un goût d'inachevé à l'ASNL. Si sa prestation d'ensemble s'inscrit dans la lignée de celles démontrées à Dunkerque et au Mans, elle ne doit pas faire oublier la première demi-heure, où elle n'a pas su prendre l'initiative dans le jeu, alors qu'elle en avait largement les moyens.

