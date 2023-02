Football-National : l'ASNL en mode commando s'impose au Mans (0-1)

L'ASNL est allée chercher les 3 points de la victoire, ce vendredi soir, au Mans. Baptiste Mouazan (31') d'une frappe croisée du pied gauche, permet à l'ASNL de s'imposer, 0-1. En infériorité numérique, les Nancéiens, l'ont été pendant près d'une demi-heure, suite à l'expulsion de Mayoro N'Doye (59'), sanctionné d'une faute de main sur sa ligne de but, qui a amené, un penalty pour les Manceaux, détourné par le gardien de l'ASNL, Martin Sourzac. Au classement, l'AS Nancy Lorraine se donne de l'air, en sortant de la zone de relégation.

Une victoire en mode commando

L'ASNL n'est plus la même équipe depuis que le coach Benoît Pedretti s'est assis sur le banc. La prestation face aux Manceaux, confirme, le renouveau de cette ASNL, qui enchaîne un second succès de rang. Bien organisée et cohérente dans ses choix, la formation nancéienne a livré une première mi-temps tout en maîtrise, en ne laissant que les miettes à son adversaire.

L'analyse de Benoît Pedretti après le succès de l'ASNL au Mans (0-1)

La réalistion de Baptiste Mouazan, est le symbole de cette volonté d'aller vers l'avant. Une récupération haute, une projection rapide, un changement de côté, avant que Nangis, ne délivre un centre au second poteau, pour une conclusion heureuse. Cette action collective est dans la même veine des buts marqués il y a deux semaines, à Dunkerque (2-3), où l'ASNL avait déjà montré des progrès.

Ce match au Mans, contre un adversaire invaincu à domicile cette saison, était attendu avec curiosité. L'effet Pedretti était-il un feu de paille ? Les joueurs allaient-ils confirmer leurs bonnes intentions ? L'équipe a apporté les réponses, en maintenant une cohérence collective et en enfilant le bleu de chauffe quand la situation le demandait. Si le chemin de la rédemption est encore long, c'est en gardant ce cap, imposé par l'amiral, Benoît Pedretti, que l'ASNL parviendra à l'atteindre.