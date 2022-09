Football-National : l'ASNL réussit la passe de trois en battant Bastia-Borgo (1-0)

La belle série de l'ASNL se poursuit. En battant, ce vendredi soir à Marcel Picot, Bastia-Borgo, 1-0, l'AS Nancy Lorraine aligne un troisième succès de suite. Lenny Nangis a donné la victoire à son équipe en transformant un penalty après une faute sur Lamine Cissé (62'). Nancy se retrouve à la quatrième place au classement avec dix points, avant d'aller affronter Versailles qui compte le même nombre de points.

Gagnez le maillot de l'ASNL

Tout sauf facile

Il est écrit que ce championnat de National sera tout sauf une sinécure pour l'ASNL. Bastia-Borgo, l'a prouvé en proposant une valeureuse opposition. Jouant sans complexe, les Corses ont souvent contre-carré les plans nancéiens. Les hommes d'Albert cartier ont semblé parfois être surpris lors de la première mi-temps, durant laquelle les deux formations se sont créées des situations et des occasions sans trouver la mire.

La réaction du buteur de l'ASNL, Lenny Nangis

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En seconde période, les Nancéiens plus à l'aise dans l'utilisation du ballon imposent leur rythme et parviennent à faire reculer leurs adversaires. Dominatrice physiquement, l'ASNL l'est également techniquement. La différence est notable dans ce second acte où les Nancéiens ont les occasions pour doubler la mise, mais manquent de précisions dans le dernier geste. Malgré quelques escarmouches corses, les Rouge et blanc défendent leur acquis jusqu'au bout en restant unis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette victoire bâtie sur le socle de la douleur devrait faire grandir encore un peu plus ce groupe renouvelé à près de 90% à l'intersaison. Sa marge de progression est importante et offre des perspectives d'avenir intéressantes.