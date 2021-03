Football - National : le FC Annecy se donne le droit de rêver

La poisse a changé de camp. Après le covid, le changement d'entraineur, les galères de stade, le FC Annecy sort la tête de l'eau. Avec 10 points pris sur 12 possibles lors des quatre derniers matchs, les Hauts-Savoyards rangent leur statut de losers aux vestiaires. Ce samedi, sur la pelouse du Sporting Club de Lyon, le FC Annecy a déroulé son jeu et l'a emporté trois buts à zéro, porté par un Romain Spano sur un nuage et auteur d'un triplé.

Du jeu, du mouvement et le sourire pour l'entraineur des "Reds", Jean-Yves Chay : "On a enfin montré notre vrai visage, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut maintenant penser au maintien." Revenu à deux longueurs au classement du premier non-relégable (Créteil, 30 points), le FC Annecy peut de nouveau penser au maintien.

Un calendrier corsé les attend

Le programme qui attend le FC Annecy est loin d'être simple. Sur les sept matchs qu'il leur reste à jouer avant la fin de la saison, les Hauts Savoyards affrontent tout le gratin : Quevilly, Bastia, Cholet et le Red Star. Le tirage gagnant du quinté, dans l'ordre. En plus des quatre premiers du championnat, les "Reds" reçoivent Boulogne, bon dernier, et se déplacent à Bastia-Borgo et au Mans.

Une fin de championnat difficile, mais comme le dit l'adage : "On prend les matchs les uns après les autres, c'est ce qui nous réussit" sourit Jean-Yves Chay. Rendez-vous vendredi 2 avril à 19 heures au Parc des Sports d'Annecy pour un match face à Cholet, le troisième du classement.