Football | National - Le Pau FC gagne à Concarneau et se mantient lors de la dernière journée

Incroyables Palois ! En s'imposant 3-0 ce vendredi à Concarneau, et avec les défaites de Bastia et Sedan, le Pau FC se maintient miraculeusement en National. Ils joueront de nouveau en 3e division la saison prochaine, un an après y avoir accédée.

Dans ce dernier match de la saison de National, il y avait de l'enjeu à tous les étages. Dans le haut et surtout dans le bas du tableau si on est béarnais. Les Palois, 2e équipe relégable avant cette dernière journée, savaient qu'ils avaient peu de chance de se maintenir en 3e division. Il fallait d'abord qu'ils s'imposent à Concarneau, en Bretagne. Et c'est ce qu'ils ont fait de la plus belle des manières en s'imposant 3 à 0, grâce à des buts de Kader Kraichi en première période, puis Jonathan Rivas (62e) et Julien Romain (76e).

En s'imposant 3-0 le Pau FC jouera en National l'année prochaine !!!! #PauFC pic.twitter.com/Fk3ftfDzc9 — Pau FC 👑 (@PauFootballClub) May 19, 2017

Défaites de Bastia et Sedan, nul des Herbiers

Pour se maintenir, les hommes de David Vignes devaient aussi compter sur un sacré concours de circonstances et, en premier lieu, sur des échecs des Herbiers, de Sedan et du CA Bastia. Les Corses, premiers non relégables avant cette dernière journée de National, ont perdu à Marseille 3-2. Sedan, premier relégable a perdu lourdement 4 à 1 sur son terrain face à Avranches et les Herbiers ont fait match nul à Chateauroux 1-1. Un an après être monté, le Pau FC jouera de nouveau en National la saison prochaine.

