Football-National2- Bergerac a fait face au réalisme du leader, Goal FC

Voici l'ensemble des résultats sportifs du weekend du 3 et 4 décembre 2022, un large panorama qui vous entraine du match au sommet de National 2 de football, entre Bergerac, 3ème et le leader, Goal FC, suivi de la précieuse victoire du Boulazac Basket Dordogne à Saint-Chamond en Pro B, par le large succès de Ribérac en Pré Nationale Féminine de handball, sans oublier les 10km du canal à Périgueux et les matchs de Fédérale 1, 2 et 3 de rugby.

Football-N2-J12 : Bergerac arrache le nul face au leader

L'équipe du Bergerac Périgord Football Club en National 2 - BPFC

Bergerac 2-2 Goal FC. C'est le vendredi 2 décembre que le Bergerac Périgord Football Club recevait au stade Campréal, leader, Goal FC. Les bergeracois étaient 3ème avant le coup d'envoi à deux points du leader et espérait, en cas de succès, les dépasser au classement de ce groupe D de National 2. Ce match au sommet de la 12ème journée débute par un but en contre des visiteurs, but inscrit contre le cours du jeu. La réplique bergeracoise viendra sur pénalty. Le leader va faire preuve de réalisme, puisqu'il marque un deuxième but, alors qu'il est sevré d'occasions nettes. Il faudra un bon mental chez les bergeracois pour parvenir à égaliser et à obtenir un match nul, plus que mérité. Au moins le club bergeracois ne permet pas à Goal FC de creuser l'écart au classement. Voir classement site FFF .

Les Herbiers 2-1 Trélissac. Dans le même groupe, le même jour, les trélissacois se sont inclinés en déplacement sur la pelouse des Herbiers de Vendée, 2 buts à 1. Trélissac reste dans une zone peu confortable au classement. Samedi 10 décembre 2022 lors de la 13ème journée, Trélissac recevra le Stade Bordelais et Bergerac jouera à Lorient.

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Trélissac(2) Brive ESA. Panazol Mussidan Saint-Médard. Isle JA Boulazac ES. Résultats et classement site FFF .

Régional 2, Poule D : Saintes (reporté) Limens JSA. Estuaire Haute Gironde 0-2 Nontron Saint Pardoux. Résultats et classement site FFF .

Régional 2, Poule E : Prigonrieux FC 1-0 Bergerac(2). Bègles Bergerac la Catte. Résultats et classement site FFF .

Régional 3, Poule E : Trélissac(3) 4-0 Mareuil Verteillac. Résultats et classement site FFF .

Régional 3, Poule F : Ribérac 0-3 Coulounieix-Chamiers. Thenon-Limeyrat-Fossemagne (reporté) Périgord Centre FC. Résultats et classement site FFF .

Régional 3, Poule H : Montpon-Ménesplet Gensac Montcaret. Résultats et classement site FFF .

Football Féminin, résultats de Bergerac et Trélissac en Régional 1

L'équipe féminine du Bergerac Périgord Football Club - BPFC

Régional 1 Féminine : Bayonne Trélissac. Bergerac Poitiers. Résultats et classement site FFF .

Basket, Pro B, belle et précieuse victoire du BBD à Saint-Chamond

Le Boulazac Basket Dordogne sur le parquet de l'Aréna Saint Etienne Métropole © Radio France - Xavier Dalmont

Saint-Chamond 84-93 Boulazac Basket Dordogne. Après son déplacement, mardi dernier à Quimper, on avait senti les boulazacois fatigués. Ils avaient fini par céder dans le quatrième quart temps. Vendredi soir, lors de la 8ème journée de Pro B, c'est un tout autre BBD que nous avons vu évoluer sur le parquet de l'Aréna Saint-Etienne Métropole. Face à une belle équipe de Saint-Chamond, Boulazac a réalisé un bon début de rencontre, en étant bien plus présents sous les paniers que lors du match à Quimper. Encore un Nic Moore des grands soirs, auteur de 28 points, mais c'est tout un collectif qui est à saluer, avec une belle répartition des points marqués. Le Boulazac Basket Dordogne a mérité cette victoire et signe une belle opération au classement de Pro B, en remontant à la 7ème place. Le BBD recevra samedi prochain au Palio, le club de Saint-Vallier. Entre temps, il y aura eu la parenthèse Leaders Cup, avec la demi-finale aller à jouer à Lille. Encore un long déplacement, pour des boulazacois qui jouent encore sur tous les tableaux. Statistiques du match site LNB . Ecoutez les réactions d'Alexandre Ménard, le coach boulazacois et de Jérémy Sarre, directeur sportif, tous deux au micro de Xavier Dalmont pour France Bleu Périgord. Ils expriment leurs satisfactions et la fierté de l'état d'esprit de leur équipe.

Basket, les résultats en national et Ligue Nouvelle Aquitaine

Nationale Masculine U18 Elite : Boulazac Basket Dordogne JSA Bordeaux. Résultats et classement site FFBB .

Pré Nationale Masculine : AOL Basket 60-65 Aytre. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Féminine : Villeneuve Lardin Basket Club. Bergerac Bénévent. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Masculine : Boulazac Basket Dordogne(2) 88-64 Beaune. Saint Front de Pradoux 49-55 Cenon. Résultats et classement site FFBB.

Régionale 3 Féminine : ASPTT Grand Périgueux Tulle. SAS Basket Bassillac. Issac Beaulieu. Résultats et classement .

Handball, N1F, Bergerac trop tendre face au leader Mios Biganos

Bergerac Périgord Pourpre Handball en National Une Féminine - Michel Cassier, coach et manager

Mios Biganos 37-30 Bergerac. Samedi 3 décembre en soirée, déplacement très délicat lors de la 9ème journée de championnat de Nationale Une Féminine, chez le leader, Mios Biganos. La semaine dernière, lors de la reprise du championnat et après la trêve internationale, les bergeracoises ont eu du mal à domicile. Il faut dire que la semaine des entrainements ne s'était pas bien passée, avec deux blessées majeures. Le Bergerac Périgord Pourpre Handball, était donc encore trop tendre, ce weekend, pour poser des problèmes au leader. Il faut espérer un retour rapide des absentes, pour être, plus compétitif. Lors de la prochaine journée, les bergeracoises seront à domicile face à Pessac. Bergerac est à la 11ème place du classement. Résultats complets et classement site FFHB.

Handball, large victoire de Ribérac en Pré Nationale Féminine

L'équipe féminine de Ribérac, en pré nationale féminine - Bertrand Gavignet coach ribéracois

Ribérac 42-20 Charente Handball. Samedi 3 décembre en soirée, c'est au gymnase de Mensignac que l'équipe de Ribérac a joué son match de la 8ème journée, à domicile face au TEC. En effet, depuis les gros orages et la grêle de juin dernier, le gymnase de Ribérac n'est plus en capacité d'accueillir des matchs. Il faut donc faire une vingtaine de minutes de déplacement pour jouer, ce qui n'empêche pas les bons résultats. Ribérac a largement dominé cette équipe charentaise, parce que les filles ont parfaitement appliqué les consignes de leur entraineur, Bertrand Gavignet. Le score a enflé et la défense des ribéracoises est restée solide. Ribérac n'a joué que 2 matchs à domicile en ce début de saison, après 8 rencontres disputées, le bilan est remarquable, avec 6 succès, 1 nul et 1 défaite. Résultats, classement site FFHB .

Handball, les résultats en national et Ligue Nouvelle Aquitaine

Nationale 3 Féminine : Périgueux 29-26 Limoges. Résultats et classement site FFHB .

Pré Nationale Masculine : Moncoutant 27-27 Champcevinel. Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Féminine : Sarlat 29-24 Périgueux(2). Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Masculine : Pons 33-35 Lalinde. Résultats et classement site FFHB .

Honneur Régionale Masculine : Coulounieix-Chamiers 24-22 Montpon. Champcevinel(2) Langon. Sarlat 31-29 Bègles. Résultats et classement site FFHB .

Rugby, Fédérale 1, Bergerac en déplacement à Peyrehorade

Bergerac en déplacement sur la pelouse de Peyrehorade en Fédérale Une - Thibault Chauvin, correspondant USB

Peyrehorade 39-7 Bergerac. Ce dimanche après-midi, déplacement délicat pour l'USB lors de la 10ème journée de Fédérale Une de rugby. Les bergeracois ont fait illusion l'espace du premier quart temps où ils ont mis en difficulté l'équipe locale. Mais l'état d'esprit et l'intensité dans les combats n'étaient pas vraiment du côté bergeracois et la défaite est très logique, comme le souligne l'un des coachs bergeracois, Rémi Escudier. Le match de la semaine prochaine, à domicile face à Saint Médard en Jalles aura beaucoup plus d'importance pour Bergerac, dans l'optique du maintien.

Rugby, Fédérale 2, Belvès face à Causse Vézère

L'équipe de rugby du club de Belvès - Stade Belvèsois

Belvès 42-19 Causse Vézère. Ce dimanche après-midi, le Stade Belvèsois évoluait à domicile, devant son public et ses supporters. On assiste à une première mi-temps équilibrée, même si les sangliers inscrivent 2 essais et en ont encaissé 1. La pause est sifflée avec un avantage de 18 à 10 pour Belvès. Le début de la deuxième mi-temps sera compliquée pour les sangliers qui vont réagir et offrir 20 belles dernières minutes pour l'emporter 42 à 19. Victoire avec bonus offensif. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 3, match au sommet, Sarlat face à Figeac

L'équipe de rugby de Sarlat à domicile face à Figeac - Sarlat Rugby

Sarlat 39-15 Figeac. Ce dimanche après-midi, Sarlat recevait Figeac, pour le compte de la 9ème journée de la Poule 15 de Fédérale 3 de rugby. Un match au sommet, match du haut de tableau entre les deux coleaders. Une rencontre équilibrée en première mi-temps, Mais au retour des vestiaires, Sarlat assoie sa domination et éteint petit à petit le feu de Figeac. Une victoire qui permet aux sarladais d'être leader de la poule 15. La réaction du directeur sportif sarladais, François Bourgeois. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 3, tous les résultats de la Poule 15

Sarlat 39-15 Figeac

39-15 Figeac Le Bugue 11-25 Union Saint-Astier Neuvic

11-25 Vergt 48-17 Le Lardin Saint-Lazare

48-17 Argentat 57-12 Lalinde

Lacapelle Marival 26-8 Nontron

résultats complets et classement de la Poule 15 de Fédérale 3 .

Rugby, Régional 1, ligue Nouvelle Aquitaine

Montignac 23-13 Pompadour, 9ème victoire en 9 matchs pour Montignac

23-13 Pompadour, 9ème victoire en 9 matchs pour Montignac Juillac Objat 29-18 Cublac Terrasson

Varetz 9-33 XV Haut du Périgord

Mussidan 26-15 Trélissac

26-15 Ribérac 46-24 Le Queyran

Course, les 10km du Canal à Périgueux

Les 10km du canal à Périgueux, départ sous un temps maussade - Aurélie Graff, présidente organisatrice

Ce dimanche 4 décembre 2022, c'est sous la grisaille que s'est donné le départ à 11h15 du 10km course et marche du Canal de Périgueux, organisé par le CAP Triathlon Périgueux. Les organisateurs sont très heureux de la participation en hausse par rapport à l'an passé. Cette 24ème édition avec plus de 1400 engagés sur l'ensemble des courses. Les enfants aussi étaient là. Thomas Réau du Grand Angoulême Athlétisme remporte le 10km du classement messieurs en 30 minutes 58 secondes. Enzo Cazes de l'Elan Sportif Trélissac termine à la 9ème place. Emmanuelle Mauzy de Limoges remporte la course chez les féminines. Résultats complets de la course 10km . Résultats complets marche 10km .

