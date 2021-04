Le Bergerac Périgord Football Club annonce le départ de son entraîneur David Vignes. Le club périgourdin et son entraîneur depuis deux saisons ont décidé de ne pas continuer ensemble la saison prochaine.

Football Nationale 2 : David Vignes n'est plus l'entraîneur du Bergerac Périgord Football Club

L'entraîneur du BPFC David Vignes avait déjà depuis quelques semaines laissé entendre que son aventure pourrait bien s'arrêter avec le club bergeracois de football qui évolue en Nationale 2. C'est désormais officiel, sur son compte twitter le BPFC annonce ce jeudi après-midi que le club et son entraîneur depuis deux saisons se séparent " c'est dans un respect mutuel et des intérêts de chacun que le Bergerac Périgord Football Club et David Vignes ont officialisé ce matin leur volonté de ne pas poursuivre l'aventure ensemble sur la saison à venir".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le club remercie son ex entraîneur et " déplore que la crise sanitaire n'est pas permis de terminer aucune des deux saisons, pleines d'espoir, dirigées par l'entraîneur David Vigne".

Le BPFC annoncera rapidement dit-il le successeur de David Vignes.