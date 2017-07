Football : Nicolas Pallois quitte les Girondins de Bordeaux pour le FC Nantes

Après trois saisons passées sous les couleurs des Girondins, le défenseur central Nicolas Pallois s'est officiellement engagé au FC Nantes ce jeudi. Un départ qui va laisser un grand vide dans l'effectif de Jocelyn Gourvennec.

Arrivé en Gironde dans l'anonymat, Nicolas Pallois la quitte avec l'étiquette d'un solide joueur de Ligue 1. Différentes sources évoquent un transfert à hauteur de 2,5 millions d'euros. A un an de la fin de son contrat, que la direction bordelaise n'a pas souhaité prolonger avant l'été, il a donc choisi d'assurer son avenir, en signant pour trois saisons au FC Nantes. A bientôt 30 ans (il les aura le 19 septembre), c'est le genre de proposition que l'on ne refuse pas.

Un titulaire inamovible en défense

Surtout quand, comme lui, on a découvert le milieu professionnel sur le tard. Révélé en 2010 par le parcours en coupe de France de l'US Quevilly, il était ensuite passé par Laval et Niort. Recruté à l'été 2014 par l'entraîneur Willy Sagnol, il n’était alors vu que comme un remplaçant de la paire formée par Marc Planus et Lamine Sané. Mais, profitant des absences en début de saisons, il n'allait plus quitter le 11 de départ pendant trois saisons, malgré une très longue blessure à l'orteil, entre novembre 2015 et avril 2016. Costaud, agressif, il est rapidement devenu un des chouchous des supporters bordelais, avec en point d'orgue, un superbe but contre le PSG en mai 2016. Au total, il a disputé 101 matchs (pour 4 buts) avec le maillot des Girondins.

Mais, pour lui, la saison 2016/2017 allait être moins flamboyante. Parfois rallié pour son manque de technique, il se distinguera surtout par son indiscipline et ses gestes d'humeur, en collectionnant 10 cartons jaunes et 2 rouges. Une indiscipline qui a peut-être joué dans la réflexion des dirigeants bordelais. Il avait en tout cas été sévèrement recadré par son entraîneur Jocelyn Gourvennec après sa deuxième exclusion de la saison, à Saint-Etienne. Il avait également été suspendu trois mois ferme pour avoir bousculé un arbitre fin 2015.

Déjà remplacé par Jérémy Toulalan

Après Cédric Carrasso, Nicolas Pallois est le second titulaire de la fin de saison dernière à quitter les Girondins de Bordeaux. Un départ qui ne devrait pas pousser les Girondins à recruter à son poste. Durant la préparation, c'est en effet Jérémy Toulalan qui a été repositionné en défense centrale, la plupart du temps associé au Polonais Igor Lewczuk. Les recherches s'orientent donc davantage vers un milieu défensif, capable de remplacer Toulalanà ce poste. La piste du joueur de Leicester Nampalys Mendy est privilégiée. Un dossier qui est toutefois compliqué, puisque les Girondins cherchent à le recruter en prêt, alors que le club anglais privilégie un transfert.