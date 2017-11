Niort-Châteauroux à vivre en direct sur France Bleu Poitou

Après le revers à Lens, les Chamois peuvent se relancer ce vendredi avec la réception de Châteauroux. Attention : match "important" pour l'entraîneur Denis Renaud à l'aube d'une fin d'année chargée pour son équipe.

Niort, 14ème, reçoit ce vendredi Châteauroux, 9ème, au stade René-Gaillard à l'occasion de la 16ème journée de ligue 2. Les Chamois - qui restent sur une défaite lundi (3-1) à Lens et qui n'ont plus gagné depuis trois rencontres - tenteront de renouer avec la victoire.

La Berri, retour en fanfare en L2

Ce ne sera pas chose aisée car la Berrichonne, après deux saisons en National, a retrouvé la ligue 2 et effectue un gros début de saison. Châteauroux s'est offert le scalp de plusieurs gros bras du championnat. Les Castelroussins restent surtout invaincus depuis cinq matches...

"Passer la barre des 20 points"

L'entraîneur niortais Denis Renaud s'attend à un duel relevé. Un match important compte-tenu du calendrier chargé en cette fin d'année. "On est à 19 points au classement. L'objectif, c'est de franchir dès cette semaine la barre des 20 unités. Car ensuite, on enchaîne face au Gazélec, la réception du leader Reims puis un déplacement au Havre. Sans oublier la coupe de France... Plus vite on prendra des points, mieux ce sera".

Romain Grange sur le retour

Le coach des Chamois pourra compter sur le retour de Romain Grange. Une arme offensive qui ne sera pas de trop face à l'une des équipes les plus athlétiques du championnat, solide derrière avec une défense à cinq, terrible en contre avec une capacité à se projeter extrêmement vite vers le but adverse. Julien Da Costa et Quentin Bena sont incertains. Le premier a des problèmes musculaires. Le second est en délicatesse avec sa cheville.

A vivre en direct sur France Bleu Poitou

Niort-Châteauroux, coup d'envoi à 20h. A vivre dès 19h30 en direct et en intégralité sur France Bleu Poitou avec notre consultant Fabien Safanjon. Soirée sports animée par Clémence Dubois-Texereau.