FOOTBALL Niort paye cash ses erreurs

Niort, France

Après deux résultats nuls à Châteauroux (1-1) et à domicile face au Paris FC (4-4), vendredi dernier, les Niortais avaient à cœur de signer un premier succès en championnat sous l'ère Franck Passi. D'autant que les Deux-Sévriens se rendaient à Caen, un concurrent direct dans la course au maintien. D'entrée les Niortais prennent le jeu à leur compte, dominent et sont récompensés par une logique ouverture du score grâce à Vion (0-1, 5). La première période est dominée par les Chamois qui mènent logiquement à la pause (0-1).

Reprise délicate

Mais au retour des vestiaires, Caen égalise rapidement, sur penalty par Pi (49). Les Niortais malgré cette égalisation montrent qu'ils ont du caractère et reprennent l'avantage dans la foulée sur un bijou de frappe croisée de Jacob (1-2, 50). Mais pas le temps de savourer pour les Deux-Sévriens qui se font égaliser à la suite d'un nouveau coup de pied arrêté dévié par Sissoko dans son propre but (2-2, 56). Pire, Caen prend le score à son avantage pour la première fois de la rencontre après un but de Jeannot (3-2, 61). Le match devient fou et Sissoko plein d'opportunisme égalise pour Niort (3-3, 72).

Scénario catastrophe

Mais la fin de match est cruelle pour Niort qui perd d'abord Doukansy sur un carton rouge. Le penalty consécutif à cette faute est converti par Jeannot qui offre la victoire au stade Malherbe de Caen.

Niort rentre dans les Deux-Sèvres sans le moindre point. Frustrant pour des chamois qui restent enlisés à la 18ème place de Ligue 2.

Prochain rendez-vous dès vendredi soir pour Niort qui accueille la lanterne rouge de Ligue 2, Orléans.