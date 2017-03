Football : Noël Le Graët en campagne sur les terres de Jacques Rousselot

Noël Le Graët était ce mercredi à Champigneulles, au siège de la Ligue lorraine de Football, pour défendre son bilan face aux élus du Grand Est. Le président sortant de la FFF est opposé dans la course à la présidence à Jacques Rousselot, le président de l'ASNL.

Un Breton en Lorraine ! Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et candidat à sa réélection, est dans la course face à Jacques Rousselot, le président de l'AS Nancy Lorraine.

Et après le Lorrain, en début de semaine, c'était au tour du Breton de venir faire campagne à Champigneulles, au siège de la Ligue lorraine de Football, où il a rencontré les élus du Grand est.

Il a défendu son bilan, plaidé pour la "stabilité", et il a aussi eu quelques mots pour Jacques Rousselot, dont il était très proche jusqu'à il y a encore quelques mois. Selon le président de l'ASNL, Noël Le Graët s'est porté candidat à sa réélection alors qu'il lui avait promis sa succession.

On a été très proches, on l'est un peu moins, et je pense qu'on sera proches demain - Noël Le Graët à propos de Jacques Rousselot

Ce mardi, le président sortant a joué l'apaisement face à son challenger : "C'est un homme qui a de très bonnes compétences. Je n'ai pas l'intention de critiquer Jacques. Il a le mérite, le courage de se lancer dans cette aventure. On a été très proches, on l'est un peu moins et je pense qu'on sera proches demain. Je ne fais pas partie des gens rancuniers. J'ai toujours pensé que la guerre était facile mais la paix, qu'est-ce que c'est dur ! Il y a effectivement des petits mots, c'est normal, et encore, je trouve que ça ne se passe pas trop mal".

S'il remporte l'élection, il lui tendra la main, dit-il, "et si c'est lui qui gagne, j'imagine qu'il fera la même chose." L'élection à la présidence de la FFF se déroule le 18 mars prochain. Il y a quatre candidats.