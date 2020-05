Football : Noël Le Graët envoie l'AS Béziers en National 2

L'espoir aura été de courte durée. Alors que la LFP avait récemment voté pour une Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine, afin de sauver Orléans et Le Mans, le président de la FFF s'est opposé à cette décision et a fait annuler le vote. Peu importe la pandémie de Covid-19 et l'arrêt prématuré des championnats, Noël Le Graët a souhaité que soient actées les montées et les descentes, dans toutes les divisions.

Par conséquent, alors que Béziers espérait tirer profit du vote, pour être à son tour maintenu en National, le club se voit finalement rétrogradé en N2.

Dur à digérer, alors que les hommes de Didier Santini n'ont pas pu lutter jusqu'au bout et alors qu'ils n'ont été dans la zone rouge que lors des deux journées avant la mise en sommeil du championnat de National.

La perte du statut professionnel

Une décision lourde de conséquences pour le club et l'ensemble des salariés et bénévoles : l'AS Béziers subit deux relégations consécutives et perd son statut de club professionnel. Cela entraînera le départ de nombreux joueurs et sans doute des décisions douloureuses à prendre vis à vis de certains employés, partenaires et prestataires.

Le club se réserve toutefois le droit "de donner des suites à cette décision qui lui apparaît injuste et contraire aux valeurs du sport". Quoiqu'il arrive, "l'AS Béziers se relèvera et reviendra encore plus fort", assure le club dans un communiqué.