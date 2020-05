Football : "notre voix compte" veut croire Laurent Koscielny

Le défenseur des Girondins de Bordeaux appelle à un "football plus vertueux" au sortir d'une crise qui va fortement secouer le monde du ballon rond. Et aimerait que les joueurs qui ne sont "pas des marionnettes" soient pleinement associés aux prises de décision à venir.

Dans une tribune publiée ce vendredi par le Figaro, Laurent Koscielny mais aussi le gardien marseillais Steve Mandanda ou Sylvain Kastendeuch, coprésident de l'Union nationale des joueurs professionnels, estiment que la crise du Covid et ses dégâts collatéraux doivent permettre de remettre les joueurs au cœur de la gouvernance.

Ni super-héros, ni marionnettes

« Cette période nous a permis à tous de prendre du recul, assure le défenseur bordelais, de réfléchir à l’avenir avec plus de clairvoyance. Elle a mis en lumière la dimension humaine de notre métier. On s’aperçoit qu’on a un métier de grande valeur, mais qu’on n’est pas des super-héros. Notre voix compte, nous ne sommes pas des marionnettes. On peut faire changer les choses demain, sur les terrains et en dehors."

Alors que plusieurs présidents de club se sont titillés par médias interposés ces dernières semaines, l'ancien Gunner estime que les joueurs pros sont collectivement capables d'apporter leur écot au foot de demain.

Laurent Koscielny lors d'un match entre Bordeaux et le PSG. © Radio France - Justine Hamon

"Nous avons déjà prouvé que nous sommes à l’écoute à ce sujet. Nous sommes conscients que la situation actuelle va avoir un impact sur le système économique du football. Contrairement à ce qu’on a pu lire, nous sommes suffisamment responsables pour prendre des décisions communes qui iront dans le bon sens et qui conviendront à tous. Nous serons solidaires des mesures prises pour rendre notre football plus vertueux. "

"On sait ce qui est bon pour notre sport, assure Laurent Koscielny. _Cette crise a mis en lumière beaucoup de dysfonctionnements, nous sommes prêts à apporter notre pierre à l’édifice, mais, pour cela, il faut nous considérer différemment. Entendre parler des joueurs ayant un “bon rapport qualité-prix” comme de “bonnes affaires” est inacceptable. Ces propos nous choquent tous. Nous ne sommes pas des marchandises ! C’est un triste reflet pour la jeunesse. On a tellement plus à leur apporter, avec nos sacrifices, notre parcours, nos valeurs de solidarité, nos remises en question. Nous transmettons la force de croire en ses rêves._C "