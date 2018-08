L'AS Rome et le Séville FC ont trouvé un accord, ce mardi, pour le transfert du milieu français Steven Nzonzi, âgé de 29 ans. Il devient le premier champion du monde 2018 a changer de club depuis le sacre en Russie. Le montant du transfert est estimé à 26,65 millions d'euros, selon la Roma, auxquels s'ajoutent quatre millions de bonus selon les performances du joueur et de l'équipe.

Steven Nzonzi avec l'Equipe de France en finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie © AFP - GRIGORIY SISOEV

Je veux toujours progresser" - Steven Nzonzi

"Je suis très heureux d'être ici", a déclaré le Français, cité dans le communiqué de sa nouvelle formation. "Je veux toujours progresser, indépendamment de mon âge. Le plus important, c'est de donner son maximum et de travailler dur. Je veux faire ça, devenir un meilleur joueur et aider l'équipe avec mon jeu et mon expérience", a t-il ajouté.

Notre nouveau n°42 s'est exprimé sur son arrivée à la Roma.



“Je suis très heureux d'être ici. Le club m'a fait sentir qu'il me voulait vraiment. Je vais tout donner pour l'équipe."#ASRomapic.twitter.com/LwLxTwrexa — AS Roma FRA (@ASRomaFRA) August 14, 2018

"La Longueur" rentre dans une nouvelle dimension

Surnommé "La Longueur" par Paul Pogba en raison de sa grande taille, Steven Nzonzi rentre dans une nouvelle dimension. Après avoir joué à Amiens en Ligue 2 puis à Séville en Espagne où il remporté la Ligue Europa en 2016, le champion du monde rejoint un des clubs majeurs du football italien.

Steven Nzonzi avec le FC Séville © AFP - CRISTINA QUICLER

A noter que Thomas Lemar, également champion du monde, a été transféré de Monaco à l'Atlético Madrid pendant le Mondial, et non pas au terme de la compétition comme Steven Nzonzi.