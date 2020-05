Football : Olivier Bianchi et deux autres maires demandent l'organisation des barrages d'accession en Ligue 1

Le maire de Clermont-Ferrand, aux côtés de ses collègues de Troyes et Ajaccio, a écrit à la Fédération Française de Football (FFF) pour demander l'organisation de barrages d'accession en Ligue 1, auxquels leurs équipes, classées 3e, 4e et 5e, auraient dû participer en temps normal.

Le classement de Ligue 2 a été arrêté le 30 avril dernier, et la Ligue de Football Professionnel n'a autorisé que deux montées, celles de Lorient, champion de Ligue 2, et Lens, son dauphin. Dans le sens inverse, en Ligue 1, ce sont Amiens (19e) et Toulouse (20e) qui descendent.

Nîmes, 18e de Ligue 1, aurait dû disputer un barrage pour tenter de conserver sa place, face aux 3e, 4e et 5e de Ligue 2, à savoir, respectivement, Ajaccio, Troyes et Clermont. C'est pour obtenir la tenue de ces barrages qu'Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, aux côtés de ses collègues François Baroin (Troyes) et Laurent Marcangeli (Ajaccio), ont écrit à la FFF, il y a quelques jours.

Les trois maires proposent leurs conditions

"Au nom de nos trois clubs, qui ont, sur le terrain de jeu de la Ligue 2, gagné leurs places sans contestation aucune et qui auraient même pu aller plus haut si la saison était allée au bout, _nous vous prions de bien vouloir soutenir et prendre la décision en accord avec la LFP, de jouer les playoffs de Ligue 2 et le barrage L1-L2_", écrivent les trois édiles.

Pour eux, ces matchs peuvent se tenir, dans le respect du contexte sanitaire actuel. "L'organisation de ces matches - trois matches seulement car le barrage L 1 - L 2 se ferait sans aller-retour - pourrait se faire sur les mêmes bases que les deux finales (un seul stade, protocole médical de la FFF, retransmission avec sans aucun doute beaucoup d'intérêt, transport et logement protégés, etc) et permettrait de respecter l'éthique sportive et les règlements de la LFP sur le format des compétitions professionnelles."

Le Clermont Foot, 5e du dernier exercice, a réalisé une des meilleures saisons de son histoire et ambitionnait de participer aux barrages d'accession en Ligue 1, voire d'y accéder directement : avant l'arrêt du championnat, le club pointait à 3 points de Lens, deuxième, et 4 points de Lorient, leader.

Le président clermontois, Ahmet Schaefer, s'était exprimé pour la poursuite du championnat, tout en respectant les consignes sanitaires, et estimait le manque à gagner pour son club à 900 000 euros, soit 10% de son budget. Les joueurs, eux, étaient disposés à reprendre pour aller chercher cette accession sur le terrain.