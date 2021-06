Football : Olivier Dall'Oglio quitte Brest pour Montpellier

Olivier Dall'Oglio n'est plus l'entraîneur du Stade Brestois 29. Le technicien s'engage avec Montpellier. Une séparation qui convient aux deux parties, après une fin de championnat ratée et un maintien assuré miraculeusement lors du dernier quart d'heure de l'ultime journée de Ligue 1.

Il souhaitait partir, et ça tombe bien : Brest ne voulait plus le conserver. Olivier Dall'Oglio signe à Montpellier, c'est officiel. L'entraîneur quitte le Stade Brestois 29 qu'il entraînait depuis le 31 mai 2019. Les deux clubs ont trouvé un accord pour racheter la dernière année de contrat du technicien de 57 ans.

Un divorce inéluctable

ODO ne laissera pas que des bons souvenirs à la pointe du Finistère. Après une première saison correcte brutalement interrompue par le confinement alors que Brest était classé 14e, la seconde a été marquée par le délitement progressif d'une équipe qui était pourtant louée pour sa qualité de jeu.

11e du classement à Noël, Brest ne gagnera ensuite que 4 de ses 19 derniers matchs. Au-delà de cet effondrement des résultats sportifs, les relations avec certains joueurs se sont peu à peu détériorées. L'entraîneur a fini par se mettre à dos certains cadres du vestiaire. Il y a eu notamment le passage du gardien Gautier Larsonneur sur le banc en février. Ou encore le faible temps de jeu donné à l'attaquant Gaëtan Charbonnier. Malgré un maintien miraculeux (17e place) assuré dans le dernier quart d'heure de l'ultime journée, le divorce était devenu inéluctable.

Qui pour entraîner Brest ?

Le club finistérien est désormais en quête d'un nouveau coach. D'après les informations de France Bleu Breizh Izel, le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi va proposer deux noms aux co-présidents Denis et Gérard Le Saint, qui trancheront. Les profils de David Guion, Stéphane Moulin, Thierry Laurey ou Michel der Zakarian, tous libres, font partie des pistes à explorer. Les noms de Sabri Lamouchi et Adrien Ursea (Nice) reviennent également avec insistance. Le Stade Brestois 29 espère aller vite et boucler le dossier d'ici une semaine.