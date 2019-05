Football : Olivier Frapolli, qui pourrait s'engager avec le Stade Lavallois, n'est plus l'entraîneur de Boulogne-sur-Mer

Laval, France

Olivier Frapolli, qui pourrait s'engager prochainement avec le Stade Lavallois, n'est plus l'entraîneur de Boulogne-sur-Mer.

Le club du Pas-de-Calais l'annonce ce mardi dans un communiqué et n'est pas tendre avec lui, estimant qu'Olivier Frapolli n'a pas respecté ses engagements. Il est en effet sous contrat avec Boulogne-sur-Mer jusqu'en juin 2020.

"En contact avancé avec des clubs concurrents, l'USBCO ne pouvait accepter cette situation. Nos supporters, partenaires, joueurs, bénévoles, éducateurs doivent être respectés ! La direction a donc décidé de le libérer purement et simplement. Un entraîneur principal doit porter et partager les valeurs de notre territoire et de notre club, plus encore il doit être le fer de lance, la pierre angulaire du projet. La direction a donc décidé de le libérer purement et simplement" expliquent les dirigeants boulonnais.

France Bleu Mayenne a tenté, en vain, de joindre Olivier Frapolli pour obtenir des informations complémentaires sur sa possible arrivée en Mayenne.