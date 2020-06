Football : Olivier Giroud invité de 100% Paillade sur France Bleu Hérault

L'ancien pailladin et champion du monde Olivier Giroud est l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce vendredi, sur France Bleu Hérault. L'attaquant de Chelsea répondra à nos questions, en Facebook Live (18h-18h30).

Son palmarès est long comme le bras, au moins aussi grand que l'amour que lui portent les supporters du Montpellier Hérault depuis son passage retentissant par la Paillade (2010-2012) : champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, champion de France en 2012 avec le MHSC, vainqueur quatre fois de la Coupe d'Angleterre avec Arsenal puis Chelsea, tenant du titre en Europa League, il est aussi l'auteur du plus beau but de l'année sur la planète foot (Prix Puskas) en 2017 et le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

A 33 ans, Olivier Giroud n'a pas fini d'écrire l'histoire, la sienne, celle de son club et de sa sélection. L'ancien pailladin (2010-2012) est notre invité, ce vendredi. Il répondra à nos questions et aux vôtres, en direct et en visio, dans 100% Paillade, sur la page Facebook de France Bleu Hérault.

Facebook Live avec Olivier GIROUD : vendredi 5 juin, à 18h