Football : ouverture de la billetterie pour les matchs du LOSC en ligue des champions !

Lille, France

Est-il utile de le rappeler : les Dogues ont terminé deuxième de la saison de Ligue 1 et joueront donc dès septembre la ligue des champions de football. Ce n'est que le 29 août qu'on connaîtra les trois adversaires des Lillois avec le tirage au sort de la phase de groupes mais ce jeudi dès 11h, le club ouvre la billetterie pour les rencontres du stade Pierre Mauroy.

Entre 79 euros et 450 euros pour les trois matchs

Priorité est donnée aux abonnés de l'enceinte nordiste : seuls ces 20 000 supporters - les plus fidèles - peuvent accéder pour l'instant à la billetterie, les autres devront attendre le 27 juin. Ce sont uniquement des packs qui sont vendus : des billets pour les trois matchs de phase de groupe ; les tickets pour une seule rencontre ne seront mis en vente qu'après le tirage au sort

En ce qui concerne les prix, il y a le choix : le stade est divisé en 19 catégories. La moins chère - au dessus du poteau de corner - coûte 79 euros (pour les trois matchs) et la plus chère - le carré d'or - 450 euros. Des remises sont prévues : 10% pour les abonnés, 15% pour les lycéens et étudiants et 25% pour les moins de 14 ans.

Des packs vendus essentiellement sur la billetterie en ligne du LOSC puis à partir de lundi par téléphone et les guichets du stade seront ouverts deux après-midi par semaine.