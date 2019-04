Football : pas d'exploit pour les Canaris au parc des princes !

Paris, France

Le FC Nantes n'a rien pu faire contre le PSG en demi-finale de la coupe de France, ce mercredi soir à Paris. Les Parisiens ont logiquement dominé la rencontre et ouvert le score sur une frappe aux vingt mètres de Verratti (1-0 29 ème), bien servi par Mbappé. Les Canaris auraient pu bénéficier d'un penalty pour une faute de Silva sur Coulibaly qui l'avait dribblé (36 ème). L'arbitre en décidait autrement. Avec un but de retard à la pause, les Nantais tentaient de jouer un peu plus haut sans inquiéter pour autant Aréola .

Une histoire de penaltys... et une expulsion

A l'heure de jeu, Mr Letexier sifflait penalty en faveur du PSG pour une faute de bras de Pallois. Mbappé prenait Tataruçanu à contre-pied, mais l'arbitre demandait à l'attaquant parisien de le retirer. Le gardien nantais stoppait cette fois-ci le tir du prodige français. Dix minutes plus tard, Coulibaly écopait d'un deuxième avertissement synonyme d'expulsion. Réduits à dix, les Canaris encaissaient le coup... et un nouveau but sur penalty pour une faute de Diego Carlos sur Alves. Mbappé le transformait du premier coup (2-0 83 ème). Les Parisiens inscrivaient un troisième but dans le temps additionnel, sur un joli lob d'Alves (3-0 90 ème+2). Le dernier tir nantais était repoussé sur sa ligne par un défenseur parisien. Le PSG affrontera Rennes le 27 avril au stade de France.