Monaco

Confirmation. Les Canaris perdent toujours quand ils jouent le samedi à 17 h. Après Marseille, Paris, Rennes et Bordeaux, ils ont chuté à Monaco. Défaite 2-1. Les Nantais avaient pourtant ouvert le score par Adrien Thomasson (32e). Les Monégasques, peu inspirés, ont ensuite égalisé et pris l'avantage en l'espace de trois minutes par l'intermédiaire de amel Falcao (42e) et de Ronny Lopes (45e). Un avantage qu'ils ont conservé en deuxième période avec beaucoup de maîtrise.

A un moment, j'ai cru à l'Europe mais aujourd'hui je sais très bien qu'il nous manque un peu d'efficacité pour aller beaucoup plus loin. Bien sur que j'y crois encore. Mais mon équipe n'est peut être pas assez mature, pas assez vicieuse. A certains moments, il faut faire preuve d'un peu plus de caractère. On a des joueurs trop gentils. Nous manquons de réussite" le président du FCN Waldemar Kita

11 points sur 39 lors de la phase retour

Fin décembre, les Nantais avaient 33 points. Trois mois plus tard, ils en comptent 44. Résultat, 11 points décrochés sur cette période. Leur défense, qui était pourtant l'une des meilleures de Ligue 1 lors de la première partie de la saison, est plus friable. Seulement deux matchs sans concéder le moindre but depuis janvier (Troyes et Guingamp). Si rien n’est rédhibitoire dans la course à l’Europe, ce rythme d’escargot risque fortement de les pénaliser. En cas de victoire de Rennes (5e) à Nice ce dimanche, les Canaris se retrouveraient à cinq points des hommes de Sabri Lamouchi.

Nous devons retrouver notre solidité défensive" le Nantais Valentin Rongier

5 de chute à Louis II

La Principauté n’est pas une terre d’accueil pour les Canaris. Ils ont perdu leurs cinq derniers matchs sur le Rocher. A leur décharge, les Monégasques n’ont chuté que huit fois à domicile depuis leur retour dans l’Elite en 2013. En Ligue 1, il faut remonter à 2009 pour trouver trace d’un dernier succès nantais à Louis II.

Samedi prochain, le FC Nantes reçoit Dijon à la Beaujoire.