Football : pas de miracle pour Ygos, éliminé de la Coupe de France

Les footballeurs amateurs du Stade Ygossais ont, sans surprise, été battu 0-3 par les professionnels du Paris FC (Ligue 2) lors du 7e tour de la Coupe de France, à Mont-de-Marsan. C'était le dernier club landais encore en lice dans la compétition.

Il n'y a plus de club landais en Coupe de France de football. Le tout dernier, le Stade Ygossais a été battu samedi soir à Mont-de-Marsan par le Paris FC lors du 7 tour. Les Parisiens l'ont emporté 3 à 0. Le premier but a été inscrit à la 15e minute, le deuxième lors des arrêts de jeu de la première période et le dernier à la 65e minute.

De nombreux supporters, 1646 précisément, étaient présents au stade de l'Argenté à Mont-de-Marsan.

L'accession à ce match du 7e tour représentait déjà un exploit pour les joueurs amateurs d'Ygos-Saint-Saturnin, évoluant en Régional 3, face aux professionnels du Paris FC, jouant en Ligue 2. Six divisions d'écart séparent les deux équipes.

