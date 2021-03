Football : pas de reprise finalement du N2 pour Saint-Pryvé-Saint-Hilaire et la D2 féminine pour l'US Orléans

Nouvelle désillusion pour Saint-Pryvé-Saint-Hilaire et pour les féminines de l'US Orléans. Il avait été décidé dans un premier temps, le 18 février dernier, que les championnats de National 2, la quatrième division de football et la D2 féminine pourraient reprendre après plusieurs mois d'arrêt mais le ministère des Sports a douché leurs espoirs ce jeudi matin.

"C'est très compliqué à gérer"

Il a été acté que ces championnats ne reprendront finalement pas selon les informations communiquées par le ministère, compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et "l’apparition de nouveaux variants plus contagieux et dont les délais d’incubation sont plus longs". "Les divisions de National 2 masculine et de 2ème Division féminine, dont la reprise avait été initialement envisagée au regard de la proportion de sportifs professionnels dans les clubs de chaque division professionnelles, elles ne pourront quant à elles pas reprendre dans l’immédiat", continue le ministère des Sports, sans toutefois fermer la porte à une reprise un peu plus tard dans la saison.

"C'est très compliqué à gérer parce qu'on était parti pour reprendre le championnat, donc on était impatient, les gens du club avaient tout préparé, on avait organisé tous les protocoles alors qu'il y a huit jours on nous avait dit que le championnat ne s'arrêterait pas", constate Jean-Pierre Augis, co-président de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire. "On avait réservé le bus pour aller à Plabennec (en Bretagne, ndlr), on avait réussi à réserver le restaurant, ce qui n'avait pas été simple, on avait réservé un médecin pour samedi, on va tout décommander", continue Jean-Pierre Augis, "tous nos dirigeants se sont fait testés ce jeudi matin pour le match de samedi, tout est remis en cause".

Pas de match entre Saint-Pryvé et Vannes ce samedi

Il n'y aura donc pas de rencontre ce samedi entre Saint-Pryvé-Saint-Hilaire et Vannes, prévue au stade du Grand-Clos à 18h pour un match en retard de la 9e journée de National 2. Les Pryvatains avaient leur calendrier en tête pour terminer la phase aller et disputer des potentiels play-offs mais le ministère des Sports en a décidé autrement. "On a des infos comme quoi on stopperait le championnat maintenant, pendant un mois et il y aurait une possibilité de reprendre vers le 15 avril, terminer les matches aller et avoir des play-offs avec quatre ou deux clubs mais personne ne sait pour l'instant", conclut Jean-Pierre Augis.