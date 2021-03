Football : pas de reprise du championnat de National 2, Rouen n'ira pas à Blois

Pas de déplacement pour le FC Rouen à Blois samedi 6 mars. Les championnats semi-professionnels de football, la N2 masculine et la D2 féminine, ne pourront finalement pas reprendre. Annonce de la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

Le FC Rouen n'ira pas à Blois samedi 6 mars. Le club l'a annoncé ce jeudi 4 mars dans l'après-midi sur sa page Facebook. Ce sont en fait l'intégralité des championnats semi-professionnels de football (N2 masculine et D2 féminine) qui vont finalement encore rester à l'arrêt, alors que leur reprise était attendue entre mi-mars et mi-avril. La ministre des Sports Roxana Maracineanu l'a annoncé ce mercredi 3 mars au soir.

Le ministère avait pourtant commencé par donner son feu vert à la reprise des compétitions semi-professionnelles. Mi-février, les équipes avaient par exemple pu reprendre l'entraînement. Le "contexte du moment où 20 départements sont sous une vigilance extrême et que le gouvernement fait tout pour repousser un confinement" a bien sûr pesé dans la balance, indique Roxana Maracineanu à l'AFP (Agence France Presse).

De graves conséquences physiques et psychologiques pour les joueurs

Pour le coach du FC Rouen David Giguel, les conséquences physiques et psychologiques de cet arrêt pourraient être graves sur ses joueurs. Les Diables Rouges sont en effet privés de match depuis l'automne.

"On parle beaucoup des conséquences du covid sur le mental des gens, mais sur nos joueurs ça va être catastrophique ...", s'alarme-t-il, "Surtout qu'on leur avait dit : "Préparez vous, vous allez bientôt pouvoir reprendre" et trois jours avant on leur annonce le contraire."

Vers une saison blanche ?

Le président du FC Rouen, Fabrice Tardy redoute surtout une saison blanche pour les joueurs. Et la menace se précise, car le président de la FFF (Fédération Française de Football) Noël Le Graët a indiqué que la saison ne pourrait pas aller à son terme si la reprise n'intervenait pas aux alentours du 20 mars au plus tard.

"Ça fait deux mois qu'on se prépare à une reprise", raconte Fabrice Tardy, "Et tout était prêt pour le déplacement à Blois de samedi donc nous sommes abattus et très déçus."