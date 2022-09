Football : Paul Pogba va se faire opérer du genou, Mbappé dit lui faire "confiance" dans l'affaire d'extorsion

Le milieu de terrain de l'équipe de France et de la Juventus Turin Paul Pogba a décidé de se faire opérer du genou droit, à deux mois et demi du début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre au Qatar), a annoncé ce lundi l'entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri.

"Pogba est sorti ce matin s'entraîner mais il s'est arrêté et a décidé de se faire opérer", a déclaré Allegri, à la veille de la rencontre face au PSG en Ligue des champions. Touché au genou en juillet, Pogba avait, dans un premier temps, décidé de ne pas se faire opérer pour garder intactes ses chances de disputer le Mondial et venait tout juste de reprendre la course à l'entraînement. Les médias italiens évoquent une indisponibilité de l'ordre de six à huit semaines, ce qui en théorie permettrait au champion du monde 2018 de pouvoir in extremis être inclus par Didier Deschamps dans la liste des Bleus.

La confiance de Mbappé

Cible de tentatives d'extorsion se chiffrant en millions d'euros, Paul Pogba se retrouve actuellement au coeur d'une rocambolesque affaire. Le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparaît à son corps défendant dans le dossier, Paul Pogba ayant expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce qu'il dément.

"Je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier", a expliqué Kylian Mbappé, a-t-il indiqué ce lundi en conférence de presse. Paul Pogba l'a "appelé" et lui "a donné sa version des faits", a-t-il précisé. "C'est sa parole contre celle de son frère (Mathias), je vais faire confiance à sa parole, dans l'intérêt de l'équipe de France", a ajouté Mbappé, qui s'exprimait justement avant le match de Ligue des champions contre la Juventus Turin, mardi (21h00). "Je vais voir comment se passe, mais je suis assez détaché de tout ça", a-t-il commenté.

Lors d'une seconde audition auprès des enquêteurs, Paul Pogba a démenti avoir embauché un marabout pour jeter un sort à Mbappé, selon Franceinfo. Le parquet de Paris a ouvert vendredi une information judiciaire sur les extorsions dénoncées par la star de l'équipe de France de football et de la Juventus Turin.

Selon de précédentes informations de France Info, confirmées à l'AFP par une source proche du dossier, Paul Pogba avait confié aux enquêteurs, lors d'une première audition, avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement. Une somme de 13 millions d'euros lui aurait été réclamée, et il assure avoir versé 100.000 euros. Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère aîné Mathias.