Football: Peguy Luyindula, ancien international français, nouveau président de l'AS Gien

Peguy Luyindula a débuté le football au milieu des années 80 à Gien (Loiret) avant une carrière de 17 saisons chez les professionnels. Face à la dégringolade de son club de coeur, il décide de le reprendre en main avec des amis d'enfance.

C'est l'histoire d'un mec - comme dirait Coluche - qui a décidé de renouer le lien avec ceux qui l'ont vu débuter. Renouer le lien, également, avec le club qui l'a vu débuter, enfiler ses premiers crampons et taper ses premiers ballons sur le stade municipal. Ce club, c'est l'AS Gien, l'association sportive footballistique de la quatrième ville du Loiret. Evoluant au niveau national il y a encore quarante ans, la structure est descendue jusqu'aux bas-fonds du football français. Et ce mec, qui s'est senti investi d'une mission, celle de restructurer son club, c'est Peguy Luyindula.

La tête à New York, l'esprit à Gien

Le retour de l'ancien footballeur professionnel Peguy Luyindula à l'AS Gien, le club de ses débuts, est acté depuis l'assemblée générale extraordinaire du club 12 juillet 2017. Il a succédé à Alain Delage mais c'est un peu par hasard qu'il a décidé de revenir. "Cela faisait deux-trois ans que je ne les suivais pas" explique-t-il. "En mai dernier, j'ai voulu regarder où en était le club et j'ai vu où il était. Je me suis demandé ce qu'il se passait. Si je n'avais rien fait, c'était de la non-assistance en personne en danger".

Même de New York, où il vit aujourd'hui et où il gère avec un ami des complexes de Five, Peguy Luyindula n'a jamais coupé le cordon avec le club. "Quand il venait à Gien, il passait toujours une petite tête au foot pour voir ce qu'il se passait" avoue même son père, Maki Muyindula. D'ailleurs, ce dernier fait partie de la nouvelle organisation de l'AS Gien, tout comme les amis d'enfance de Peguy, Anas Amalal (le nouvel entraîneur), Sofiane Meddah (le nouveau trésorier) mais aussi Fares Bouazza, le nouveau vice-président.

Les gens me diront peut-être que je suis un fou. Oui, je suis un fou. Je suis le fou qui avait six ans, qui n'avait même pas de licence et qui s'est dit qu'il allait devenir professionnel - Peguy Luyindula

"Cela fait au moins dix ans que Fares me demande de revenir au club" ajoute Peguy Luyindula. "Le jour où je lui ai dit que je revenais, il a cru que c'était une blague". Près de trois ans après la fin de sa carrière de footballeur professionnel à New York, le natif de Kinshasa (RD Congo) arrivé à l'âge de deux ans à Gien, revient donc là où il a débuté le football, à quelques centaine de mètres seulement du quartier des Montoires où il a grandi.

France Bleu Orléans a rencontré Peguy Luyindula, de retour en tant que président à l'AS Gien, le club de ses débuts. Copier

Il n'y a pas de projet Peguy Luyindula.

Depuis les premiers ballons touchés par le petit Peguy sur le stade municipal, au milieu des années 80, l'AS Gien n'est plus ce qu'il était. Au troisième échelon national il y a tout juste 40 ans, le club a dégringolé jusqu'en quatrième division départementale, le plus bas niveau possible, où il évoluait encore lors de la saison 2016/2017. La conséquence d'une descente aux enfers, notamment sur les dix dernières années. Entre les rétrogradations sportives et financières, le club a plongé, tout comme son image qui s'est détériorée.

"Pas de projet Peguy Luyindula, seulement un projet AS Gien": le reportage de France Bleu Orléans sur le nouvel élan au sein du club. Copier

Peguy Luyindula, pas un président à mi-temps

Une question brûle sur les lèvres de nombreux amateurs de football dans le Loiret. Que vient faire Peguy Luyindula à Gien? Malgré sa vie new-yorkaise, il ne compte pas faire de figuration en tant que président. "Un coup de téléphone et je saute dans l'avion s'il le faut". Impliqué, il enchaîne réunion sur réunion avec les partenaires du club et n'oublie pas de venir à l'entraînement avec sa paire de crampons.

Oui, Peguy Luyindula pourrait bien sortir de retraite pour fouler les terrains du Loiret. "Je vais prendre une licence de joueur. Quand Anas (ndlr. Amalal, l'entraîneur) aura besoin de moi ou qu'il m'enverra à l'échauffement, vous me verrez peut-être rentrer sur le terrain". Son amour du terrain, l'ancien de joueur du PSG, Lyon, Auxerre ou encore Marseille, ne l'a pas perdu.

On ne pensait pas qu'il allait s'impliquer autant - Rahim Celik, joueur de l'AS Gien

Pourtant, son implication en a surpris plus d'un, dont Rahim Celik, joueur de l'effectif seniors du club. "On savait qu'il allait venir en tant que président mais on ne pensait pas qu'il allait s'impliquer autant. Il vient, il nous donne des conseils sur tous les aspects, même techniques. Avec les enfants qui viennent jouer avec nous, il prend le temps d'expliquer si le positionnement n'est pas bon. Je ne m'attendais pas à cela. Il faut en profiter, c'est super"**.**

Les championnats départementaux de football dans le Loiret redémarrent en ce week-end des 2 et 3 septembre. A l'AS Gien, club de troisième division départementale, la reprise est forcément particulière. Peut-être que Peguy Luyindula va revêtir à nouveau le maillot de l'AS Gien, dimanche à domicile (15h30) contre l'ASPTT Orléans, plus de 30 ans après ses débuts au club.