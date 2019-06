Football : pour la première fois, la masse salariale de l'US Orléans ne sera plus encadrée par la DNCG

Les dirigeants de l'US Orléans sont passés devant la DNCG, le "gendarme financier" de la Ligue de football professionnel, ce mardi. Résultat : le budget du club est validé pour la saison 2019/2020 et la masse salariale ne sera plus encadrée, pour la première fois depuis le retour en Ligue 2 en 2016.

Orléans, France

Philippe Boutron a le sourire ce mardi soir. Le président de l'US Orléans explique que le passage devant la DNCG (direction nationale de contrôle et de gestion de la Ligue de football professionnel) mardi après-midi s'est bien passé. Accompagné du manager général du club et de l'expert-comptable, il a présenté les comptes de l'US Orléans et projet de budget pour la saison 2019/2020 : "on a passé l'examen avec succès, tout va bien ! Ça valide une bonne saison à tous les niveaux", explique Philippe Boutron.

La masse salariale de l'USO ne sera plus encadrée

Mieux, "pour la première fois depuis notre retour en Ligue 2 [en 2016], nous n'aurons aucune contrainte, _aucun encadrement de notre masse salariale_", explique le président de l'USO. Cela veut-il dire que le club va recruter plus de joueurs que prévu ? "Non, on pourrait mais ce n'est pas ce qu'on va faire", répond Philippe Boutron : "on va rester avec notre sagesse qui nous a permis de terminer huitièmes du championnat avec le 19ème budget de Ligue 2, on va essayer de recruter malin tout en sachant qu'il y aura très peu de mouvements, le recrutement est quasiment terminé."

Ziani et Bouby prolongés

Le président de l'USO confirme que les deux milieux de terrain Pierre Bouby (35 a,ns) et Karim Ziani (35 ans) viennent d'être "prolongés". Mais Philippe Boutron précise aussitôt : "on va faire le point avec eux, car ce sont deux joueurs auxquels on a proposé des reconversions. Ce sont des joueurs qui ont fini la saison dernière blessés, on verra s'ils sont aptes à rejouer ou si on anticipe rapidement leur reconversion."