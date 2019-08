Football : premier déplacement de la saison pour Le Mans FC ce vendredi

Les Sang et Or affronteront Auxerre à l’Abbé Deschamps avec « enthousiasme et détermination », ce vendredi 2 août à 20h, assure leur entraîneur Richard Déziré. Après la défaite 2 buts à 1 contre Lens au MMAréna samedi dernier, les footballeurs sarthois ont travaillé leur efficacité offensive.

Sarthe, France

Après Lens, en ouverture du championnat, Auxerre est « un nouveau très gros morceau », analyse Richard Déziré. L’entraîneur manceau considère que le club bourguignon a fait « un recrutement XXL, même s’il est toujours en recherche de joueurs ». Il rappelle que l’AJA dispose d’un « passé prestigieux ». Que le club « veut retrouver la Ligue 1 ». Et qu’il aura à cœur « d’inverser la tendance après la défaite à Rodez, contre un promu ».



"On va voir si on va être mangé tout cru !"

Ce premier déplacement a valeur de test, souligne Richard Déziré : « on va voir si on va être mangé tout cru ou si on aura la capacité d’exister aussi contre une très grosse équipe, à l’extérieur ». Pendant la semaine, les Sang et Or ont travaillé leur efficacité offensive. Ce vendredi, à l’Abbé Deschamps, « il faudra élever le nombre de nos situations favorables pour avoir de vraies occasions de but et bien les négocier. Il faudra être plus performant dans la dernière passe », prévient l’entraîneur du Mans FC

Auxerre - Le Mans - vendredi 2 août - 20h