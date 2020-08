Football : première sélection en bleu pour Upamecano, natif d'Évreux

Il faisait partie de ceux dont on disait qu'ils pourraient bien en être cette fois-ci. C'est désormais sûr : Dayot Upamecano fait partie des très grands footballeurs français du moment. Le natif d'Évreux, âgé de 21 ans, vient d'être retenu par le sélectionneur tricolore Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus.

L'équipe de France débute le 5 septembre sa nouvelle campagne en Ligue des Nations, face à la Suède, et Upamecano fera donc partie du voyage. Il faut dire que le défenseur central du RB Leipzig, déjà habitué des sélections de jeunes (il en a 15 à son actif) a crevé l'écran toute la saison. En quart de finale de Ligue des Champions, face à l'Atletico Madrid, sa prestation a été particulièrement remarquée.

Pour sa première liste de l'année, en raison du confinement, Didier Deschamps a procédé à un renouvellement dans son effectif habituel. Le Basque a ainsi sélectionné trois nouveaux : Upamecano, donc, mais aussi Aouar et Camavinga. Et il a également rappelé, plus de deux ans après sa dernière sélection, le milieu de terrain Adrien Rabiot.