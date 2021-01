Football : préparation express pour Val-de-Reuil avant la Coupe de France

La Coupe de France, totalement modifiée cette année à cause du covid-19 inclura bien les clubs amateurs. Ils ont pu reprendre le chemin de l'entraînement cette semaine, en respectant le couvre-feu. Ce samedi, les Seniors, l'équipe première du FC Val-de-Reuil (R2) se sont entraînés. Les joueurs ont les yeux rivés vers ce sixième tour de Coupe de France, dimanche 31 janvier, face à l'AG Caen (N3).

Première fois

"J'ai eu la chance de courir un peu et de m'entretenir physiquement mais c'est sûr que pour d'autres c'était plus compliqué", constate Louis Portier, le milieu gauche de l'équipe. Il se montre optimiste quant au match à venir face à l'AG Caen. "Dans tous les cas, comme on dit, un match c'est 90 minutes, il faut se donner à fond. Et on espère gagner, après ça va être compliqué parce que notre plus grosse force était les supporters, mais on va tout donner".

L'AG Caen évolue deux niveaux au-dessus des joueurs de Val-de-Reuil. "On sera là. On s'entraîne même si physiquement ça va être un peu dur, on verra ce qui se passe", explique Salif Moussa, l'ailier. Et sur la préparation, il ajoute : "Ils ont deux jambes, deux bras comme nous, après c'est le foot. Quand on est passionné, si on nous avait dit de rejouer demain, on aurait rejoué".

Il faut se libérer, jouer le match comme des enfants - Manu Morin, responsable sportif du club

"L'AG Caen a des complexités liées à leur niveau mais ils en ont aussi, chacun ses complexités. Par contre quand le coup d'envoi va être donné, il n'y a que le terrain et la balle qu'il faut faire parler pour pouvoir aller conquérir cette victoire. Il faut se libérer, jouer le match, comme des enfants", poursuit Manu Morin, le responsable sportif du club.

Le club joue, pour la première fois de son histoire, un sixième tour de Coupe de France. Alors Manu Morin veut y croire "Quevilly, on les aurait jamais imaginé en finale de la Coupe de France, c'est un exemple. Un exemple dans le coin ici en Normandie qui nous permet de nous défendre sur des arguments en disant aux gars qu'on est là alors qu'on y croyait peut-être pas. Et qui va nous empêcher de passer ? Il faut y croire, c'est ça qui fait la beauté du sport", conclut-il.