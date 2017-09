Football : "prolonger avec le FC Nantes, c'est une possibilité" - Adrien Thomasson

Buteur à Strasbourg dimanche après-midi lors de la victoire 2-1 du FC Nantes, le milieu de terrain Adrien Thomasson était l'invité de "Lundi, C'est Canaris" sur France Bleu Loire Océan. En fin de contrat en juin 2018, il a notamment évoqué son avenir.

Le milieu de terrain nantais Adrien Thomasson est une sorte de porte bonheur pour les Canaris. A chaque fois qu'il marque en Ligue 1, le FC Nantes s'impose. La preuve encore à Strasbourg (2-1). "Je vais commencer à en parler à mes coéquipiers. Il faut qu'ils me servent plus souvent devant le but" plaisante Adrien Thomasson. En fin de contrat en juin 2018, le Nantais n'a toujours pas tranché quant à son avenir. "Il y a actuellement des discussions avec le FC Nantes. Je me donne encore un peu de temps. Je suis très heureux au FCN et dans la ville. Prolonger avec le FC Nantes, c'est une possibilité" précise l'ancien joueur d'Evian-Thonon-Gaillard.