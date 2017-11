Football : PSG / FC Nantes en chiffres

Cinquième de Ligue 1, le FC Nantes défie ce samedi le PSG, leader et invaincu après douze journées. Deux canaris ont déclaré forfait. Kalifa Coulibaly et René Krhin. Les Nantais n'ont plus gagné à Paris depuis 2002.

Le FC Nantes affronte le Paris Saint Germain pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Cinquièmes au classement, les Nantais comptent 23 points. C'est leur meilleur début de saison depuis 23 ans. Premiers et invaincus, les Parisiens survolent eux le championnat avec 32 points. Voici quelques chiffres à retenir avec cette opposition de style au Parc des Princes.

10 : Le FC Nantes est souvent en panne d'inspiration face au PSG. Les Canaris sont restés muets 10 fois lors de leurs 15 dernières rencontres face à Paris en Ligue 1. Dernier buteur nantais au Parc des Princes, l'Américain Aléjandro Bédoya le 7 décembre 2014.

29 : A domicile, le PSG reste sur 29 matchs sans défaite en Ligue 1. Il n'a plus perdu au Parc des Princes en championnat le depuis le 20 mars 2016 face à Monaco (2/0).

39 : Le PSG a marqué 39 buts après 12 journées de Ligue 1. Du jamais vu à ce stade de la compétition depuis Saint-Etienne en 1969/70 (44 buts).

42 : Avec 42%, le FC Nantes a la plus faible possession de balle en Ligue 1. Le PSG est en tête de ce classement avec 64%.

100 : S'il joue, le Nantais Adrien Thomasson fêtera son 100e match dans l'Elite. Son premier, c'était avec Evian-Thonon-Gaillard le 6 mai 2012.

2002 : Le FC Nantes n'a plus gagné en championnat au Parc des Princes depuis 2002. A l'époque, c'est Sylvain Armand qui avait donné la victoire (1/0) aux Canaris.

PSG / FC Nantes, match à suivre en direct et en intégralité ce samedi dès 16h30 sur France Bleu Loire Océan avec Charles Guyard et Christophe Artous.