Football : QRM veut valider sa montée en Ligue 2 sur la pelouse de Bastia-Borgo

QRM a une nouvelle occasion de valider sa montée en Ligue 2 ce vendredi soir, sur la pelouse de Bastia-Borgo, lors de la 31è journée de National. Pour cela, les footballeurs quevillais ont besoin d'un succès chez le 17è et avant-dernier du classement, cela leur assurerait de décrocher quoi qu'il arrive la première ou la deuxième place du classement, synonyme d'accession.

Pour cela, les joueurs de QRM auront à cœur de montrer un autre visage que celui de lundi, face à Annecy (score final 1-1). "On n'a pas forcément toujours été bons sur ces matchs-là où il fallait prendre le dessus et assumer notre statut", constate avec le recul l'entraîneur, Bruno Irlès, qui reconnaît qu'une forme de pression a pu saisir ses joueurs face aux Hauts-Savoyards.

"On a appris de nos erreurs, précise l'attaquant Yassine Bahassa, et le match à Bastia ne sera pas le même." Et pour cela, il a été préparé "comme tous les autres." Bruno Irlès poursuit : "je n'ai pas vu les points forts de mes joueurs [lundi, NDLR] et je veux les voir. Quand ils vont être concentrés sur leurs points forts, sur leur match, ils oublieront le reste."

Bastia Borgo-QRM, à vivre ce vendredi dès 18h sur France Bleu Normandie