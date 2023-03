Football : quand Just Fontaine était en visite au musée des sports de Cruas

Just Fontaine à Cruas en 2019 avec Jean-Luc Alès

En 2019**, Just Fontaine, décédé ce mercredi à l'âge de 89 ans, ** avait répondu favorablement à l'invitation de Jean-Luc Alès le créateur du musée des sports de Cruas, en Ardèche. Ce jour là, l'attaquant vedette du stade de Reims avait animé une conférence devant 150 personnes et Jean-Luc Alès lui avait remis le ballon de la coupe du monde de 1958, Mondial durant lequel Just Fontaine avait inscrit 13 buts, record jamais égalé, depuis, par un joueur tricolore.