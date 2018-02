Nantes, France

L'histoire remonte au 9 juillet 2015. Ce jour-là, le FC Nantes est en stage à Annecy en Haute Savoie. Le défenseur nantais Issa Cissokho défie Waldemar Kita lors d'une partie de ping-pong. En jeu, la montre du président. Une montre de marque Hublot. "Le match avait été serré. Il n'avait rien lâché le père Kita. On avait joué sur une table de mauvaise qualité. J'avais gagné 21-19. Mais par respect, je lui ai rendu la montre" précise Issa Cissokho.

Issa Cissokho espère toujours

De retour à la Beaujoire ce samedi, Issa Cissokho adresse un petit message à son ancien président. "J'espère qu'il n'a pas oublié et qu'il aura une petite pensée pour moi. Le mieux, c'est qu'il prépare une belle boite et qu'il m'offre la montre avant le coup d'envoi. En plus, je fête mes 33 ans ce vendredi" glisse avec sourire le défenseur picard. "Waldemar Kita est un homme de parole. Je sais qu'il tiendra sa promesse" conclut avec malice le défenseur picard.

