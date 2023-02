Football : quand Ousmane Dembélé fait un don financier à son ancien club, l'Evreux FC

On l'a appris dimanche, via un post Facebook, Ousmane Dembélé, ailier du FC Barcelone, a fait un don à son club formateur : l'Evreux FC. Le président du club et le maire d'EVreux, Guy Lefranc ont largement remercié le joueur sur les réseaux sociaux. Le club a des problèmes financiers depuis son accession en National 2 l'été dernier. "Ousmane permet d'offrir à nos 700 licenciés de meilleures conditions pour pratiquer leur discipline, et suivre ses pas", a communiqué le club sur Facebook.

ⓘ Publicité

"Il montre ici la voie de l'humilité"

Le joueur de 25 ans, né à Vernon, a évolué une saison (2009-2010) au club, avant de rentrer au centre de formation du Stade Rennais. "Ousmane, enfant du club, formé par l'EFC27, et fierté de la ville d'Evreux. Synthétiquement, champion du Monde avec l'Equipe de France en 2018, Vice Champion du monde au Qatar en 2022, et attaquant dans l'un des plus grands clubs européen, le FC Barcelone", salue l'Evreux FC, qui ajoute que "son geste généreux exprime à quel point Ousmane n'a jamais perdu de vue son club formateur, et montre ici, la voie de l'humilité."