Football : quel entraîneur pour remplacer Stéphane Moulin au SM Caen ?

Le Stade Malherbe aura bientôt un nouvel entraîneur pour remplacer Stéphane Moulin. Olivier Pickeu, le président du club, et Pierre-Antoine Capton, le président du conseil de surveillance, doivent se réunir ce jeudi 8 juin pour faire leur choix entre les trois noms retenus dans une short list. C'est ce que Pierre-Antoine Capton a indiqué sur notre antenne lundi dernier 5 juin dans l'émission "Allô Malherbe".

Le club a gardé cette short list secrète jusqu'à maintenant mais quelques noms ont tout de même circulé : Bruno Irlès, l'ancien entraîneur de Troyes, Sabry Lamouchi, l'ancien entraîneur de Rennes, et Jean-Marc Furlan, ancien coach d'Auxerre. Ce dernier est le recordman des montées dans son championnat : il a permis à cinq clubs de Ligue 2 d'accéder à la Ligue 1. Ce serait donc un profil très intéressant pour le Stade Malherbe, mais il est aussi connu pour son caractère parfois emporté. "C'est un méridional, il a le sang chaud et il le reconnaît en conférence de presse", décrit Nicolas Fillon, journaliste sportif pour France Bleu Auxerre. "Il a eu quelques coups de colère, le dernier en date a mis fin à son aventure avec l'AJA . Il a fait des doigts d'honneur aux supporters de Clermont lors d'un match contre Auxerre et il a refusé de présenter des excuses ensuite ..."

Jean-Marc Furlan, le profil idéal ?

Mais ce tempérament va aussi avec de grandes qualités humaines et footballistiques, explique Nicolas Fillon : "C'est quelqu'un d'entier, de très humain ... Il prône un football de joie et de plaisir, avec un jeu très offensif qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les divisions inférieures à la Ligue 1. On l'a bien vu avec l'AJA : pendant la saison de la montée, on a eu un jeu spectaculaire qui a fait se remplir le stade. L'équipe va peut-être prendre beaucoup de buts mais elle va en mettre beaucoup aussi. Si vous lui donnez les joueurs qu'il a demandé, vous pouvez vous attendre, déjà à prendre du plaisir en regardant les matchs et, à terme, sur deux ou trois saisons, à voir le club monter en Ligue 1."

Ce n'est pas la première fois que le nom de Jean-Marc Furlan est associé au Stade Malherbe. En février dernier, c'est l'ancien coach de l'AJA lui-même qui déclare dans une interview qu'il a été approché par Caen pour un éventuel remplacement de Stéphane Moulin. Une indiscrétion que le club n'a jamais démentie depuis, même s'il l'a critiqué sur la forme. D'autant que Jean-Marc Furlan semble bien avoir typiquement le profil que recherche les dirigeants caennais.

Dans "Allô Malherbe" sur notre antenne lundi dernier, l'actionnaire du SM Caen Pierre-Antoine Capton disait vouloir un coach qui amène du beau jeu, "du spectacle" au Stade Malherbe. Cela tombe bien : le jeu offensif, c'est la spécialité de Jean-Marc Furlan. La direction du SM Caen souhaite aussi engager un coach qui permette au club de "passer encore une autre étape l'année prochaine", comprendre : que Caen, aujourd'hui 5e de Ligue 2, monte en Ligue 1. Là encore, c'est pile le domaine de compétence de Jean-Marc Furlan.

Bruno Irlès a fait ses preuves à Troyes

A la boutique des supporters du Stade Michel d'Ornano à Caen, la question du remplacement de Stéphane Moulin est sur toutes les lèvres. Quand on évoque le nom de Jean-Marc Furlan devant les supporters venus renouveler leur abonnement au stade, certains sont très enthousiastes comme Didier : "Nous on le voudrait, on ne demande que ça ! Il peut nous faire monter rapidement en Ligue 1. Mais je pense qu'il est un peu loin dans la short list de trois ... Apparemment, cet hiver il aurait eu des mots avec le président." D'autres sont plus réservés comme Arthur : "C'est un bon entraîneur pour nous faire monter en Ligue 1 mais pas pour nous y maintenir ... Ma préférence va plutôt à Bruno Irlès qui a fait plutôt du bon travail à Troyes, il avait terminé 13e après la trêve." Même opinion chez Stéphanie, qui rappelle que Pierre-Antoine Capton "a dit qu'il voulait du beau jeu, donc Bruno Irlès me parait un bon choix ... Même si j'aurais bien voulu Nicolas Seube ! Mais c'est trop tôt."