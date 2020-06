Football : quel programme pour les Dogues lillois, de retour à Luchin ce jeudi ?

Après Lyon en début de semaine, le LOSC est le deuxième club de ligue 1 à entamer la reprise post-coronavirus et pré-saison. Eloignés des terrains mais aussi de leur centre d’entraînement depuis début mars, les footballeurs lillois retrouvent le domaine de Luchin à Camphin-en-Pévèle ce jeudi. Tous les joueurs de la saison dernière sont convoqués, sans exception, même si le mercato a commencé.

Trois jours d'examens

Une reprise qui commence par une série de tests, virologiques d’abord, pour détecter une éventuelle contamination au coronavirus. Le dépistage par écouvillon nasal est imposé non seulement aux joueurs mais aussi au staff – Christophe Galtier et ses adjoints - et aux salariés du club qui seront en contact avec eux dans les prochaines semaines. Dans un deuxième temps, vendredi et samedi, sont organisés des examens plus traditionnels : tests d’effort et tests cardio pour vérifier qu’il n’y a pas eu trop de laisser aller chez les joueurs depuis le début du confinement.

Ce n’est qu’une fois que les résultats de ces tests seront revenus et que les médecins auront donné leur accord, que les joueurs pourront à nouveau taper le ballon. Le premier entraînement n’aura lieu que lundi à Luchin, à huis clos pour l’instant.