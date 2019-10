Football : Quevilly-Rouen lance enfin sa saison !

Contre Le Puy Football, Quevilly-Rouen a enfin remporté une victoire cette saison, et convaincante en prime. En gagnant 3 à 0, QRM n'est plus dernier de National 1.

Le Petit-Quevilly, France

En début de match, on se disait que ce serait dur. Les joueurs de Quevilly-Rouen avaient le jeu d'une équipe qui n'a pas confiance en elle. Pas de projection vers l'avant, des passes mal assurées, des échanges dangereux dans l'axe devant le but... QRM n'était pas serein. Pourtant, les joueurs de Manu Da Costa sont plutôt supérieurs à leurs adversaires. Le Puy mise plus sur l'intensité et l'engagement que sur la technique, et cela ne marche qu'un temps.

Sous une pluie intense, les contacts sont rudes, et le jeu hâché par les nombreuses fautes. Les occasions, elles, sont plus rares. Mais Lucas Toussaint finit par ouvrir le score sur corner (1-0 33e), libérant toute son équipe, qui n'a pas vraiment l'habitude d'être devant au score. QRM fait même le break au meilleur des moments, juste avant la pause grâce à Gaëtan Laura (2-0 44e).

QRM n'est pas à sa place." Roland Vieira, entraîneur du Puy

En deuxième période, QRM gère son avantage face à des joueurs du Puy frustrés. L'entraîneur Roland Vieira est lucide après le match : "Le score reflète ce qu'on a vu sur le terrain, il nous a manqué énormément de choses." Pas loin de dire que son équipe n'a pas le niveau de la troisième division.

Quevilly-Rouen gère et marque même une troisième fois par Moussa Guel (3-0 76e). Les joueurs paraissent maintenant en confiance et n'a pas le visage d'une équipe dernière de son championnat. "On a eu l'impression de joueur contre une équipe du haut de tableau, confirme Roland Vieira. On sait que QRM n'est pas à sa place vu ses qualités."

Avec de la confiance, cette équipe fera de très belles choses." Manu Da Costa, l'entraîneur

Cela tombe bien, les Rouennais sont maintenant avant-derniers, et passent devant leurs adversaires du soir. Ce qui réjouit l'entraîneur, Manu Da Costa : "Cela fait du bien. Quand on gagne, on est satisfaits, quand on marque trois fois, qu'on ne prend pas de but, ça fait plaisir. On a joué comme on le voulait"

Lui aussi a vu son équipe manquer de confiance en début de match et veut désormais la voir se libérer : "Cette équipe peut faire de belles choses, et avec plus de confiance elle fera de très belles choses. C'est sûr, on ne va pas fanfaronner, on n'a pas résolu tous nos problèmes, mais celle-là, elle fait plaisir !"

ECOUTEZ Manu Da Costa, sur la réaction de son vestiaire à cette victoire Copier

Un résultat à confirmer sur le terrain de Boulogne-sur-Mer le 18 octobre.