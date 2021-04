Football : Quevilly-Rouen Métropole promu en Ligue 2 !

Voilà Quevilly-Rouen Métropole de retour en Ligue 2. Le club normand avait fait un court passage en deuxième division en 2017, le voilà de nouveau au niveau professionnel.

L'aboutissement d'une saison bien gérée sur le terrain, 16 victoires, 9 nuls et 6 défaites pour l'instant, réussite liée aussi à l'arrivée du nouvel entraîneur Bruno Irlès. Loin, très loin de la saison dernière, où Quevilly a craint jusqu'au bout pour la descente en National 2. C'est la deuxième montée en deux ans pour le coach quevillais, qui avait déjà mené Pau du National à la Ligue 2 la saison dernière.

Forts de cette saison très maîtrisée, où les Rouges et Jaunes sont encore à la lutte avec le SC Bastia pour le titre, le club a déjà eu plusieurs opportunités pour valider son accession dans la division supérieure : d'abord contre Annecy lundi 19, puis à Borgo, vendredi 23, sans succès. C'est finalement dans leur canapé, tranquillement, que les joueurs et le staff de QRM a vu sa montée en Ligue 2 se dessiner : il suffisait qu'Orléans ne gagne pas son match contre Villefranche pour que l'USO ne puisse plus rattraper Quevilly d'ici la fin de saison.

Non seulement Orléans n'a pas gagné, mais ils ont en plus été battus : 3-1. "C'est un scénario un peu incroyable, nous confie le capitaine du club, Romain Padovani. J'ai regardé le match avec Andrew [Jung], _et on n'aurait jamais pensé que Villefranche allait en mettre trois à Orléans. On ne l'a pas fait sur le terrain, mais on prend quand mêm_e, détaille le défenseur central. C'est un soulagement tellement c'est dur, maintenant on va jouer le titre !"

QRM sera en Ligue 2 la saison prochaine, et aura peut-être l'occasion de croiser Le Havre, voire Caen, en deuxième division. Le club pourra fêter ça sur le terrain lundi 3 mai, en déplacement sur la pelouse du Red Star.