Football : Quevilly-Rouen vient à bout de Cholet

Après un match ouvert et disputé, QRM a fini par s'imposer (2-0) contre un SO Cholet qui n'aura pas su prendre le match par le bon bout.

Le Petit-Quevilly, France

Quevilly Rouen a su s'imposer sérieusement contre Cholet, huitième au classement avant cette rencontre, et revient à quatre points du GFC Ajaccio, premier non-relégable. Les Corses ayant été battu par Lyon Duchère dans le même temps (1-3), les Jaunes et Rouges réalisent la bonne opération de ce vendredi 1er novembre.

QRM a su bien démarrer son match et mettre une pression d'entrée sur le but gardé par Steeve Elana. Killian Sanson touche notamment le poteau (10e) avant que Gaëtan Laura ouvre le score (1-0 18e). Un but qui a mis quelques longues secondes à être validé, les arbitres ayant eu besoin de quelques secondes de réflexion au sujet d'un éventuel hors-jeu.

Quevilly-Rouen était récompensé de sa belle entame de match, et le SO Cholet était assez attentiste, laissant les Normands tenter de développer leur football.

La deuxième période était toujours ouverte et les deux équipes auraient pu marquer. QRM par Diarra (56e), ou le SOC sur corner (57e). Finalement, sur un contre plus ou moins bien maîtrisé, Landry Nomel obtenait un penalty après été accroché dans la surface. Penalty transformé sans trembler par Banfa Diakité (2-0 63e).

Les Choletais ont eu plusieurs situations pour réduire le score, sans réussir à convertir leurs occasions. QRM pouvait savourer sa deuxième victoire de la saison, et son clean-sheet.

"On n'a pas gagné la Coupe du Monde, voulait tempérer le coach, Manu Da Costa, à la fin du match. Il faut garder de l'humilité, mais cela fait forcément plaisir. On va savourer et travailler, parce qu'on a vu que cette équipe pouvait faire de belles choses. On a eu de belles situations, sans forcément bien maîtriser techniquement..." Mais cette victoire, la deuxième de suite à domicile, permet d'espérer quitter vite les profondeurs du classement.