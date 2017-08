Football : Qui est Matheus Pereira, la nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux ?

En ce dernier soir de mercato d'été, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l'arrivée en prêt du très jeune (19 ans) milieu de terrain de la Juventus, Matheus Pereira. Il vient compenser numériquement le probable départ de Thomas Touré.

Avec l'arrivée de Matheus Pereira, la colonie brésilienne des Girondins n'arrête plus de s'étoffer. Prêté un an, avec option d'achat par la Juventus Turin, il rejoint dans l'effectif ses compatriotes Otavio, Cafu, et surtout Malcom, avec qui le jeune homme a brièvement évolué aux Corinthians, le club de São Paulo. Mais, contrairement à Malcom qui s'était fait une réputation en brillant dans le championnat brésilien, Matheus Pereira n'en a pas eu le temps. Ses débuts professionnels ont tourné court, avec seulement deux minutes disputées en août 2015, à 17 ans, qui seront suivies de trois autres bouts de matchs, avant un transfert pour l'Italie.

125 minutes de jeu l'an dernier

Car la Juventus, tout comme le PSG qui était intéressé, a repéré le talent du jeune homme, international U17 brésilien, et l'achète pour 2,5 millions d’euros en juillet 2016. Mais le club bianconero comprend qu'il n'y a pas de place pour lui dans un effectif qui ira jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Alors, Matheus Pereira est prêté à Emploi, en première division italienne. Mais là aussi, la marche semble un peu haute. Le jeune homme est habitué au banc de touche et doit se contenter de 5 minutes de jeu en championnat, et 120 lors d'un match, perdu, de coupe d'Italie. Peu, en une demie saison, alors la Juventus décide de le rappeler et d'en faire, au premier semestre 2017, un titulaire dans son équipe réserve, la Primavera.

Milieu de terrain relayeur ou ailier, il semble avoir le profil pour intégrer la rotation dans le cœur du jeu, ou dans le triangle d'attaque de Jocelyn Gourvennec. Habile techniquement avec son pied gauche, bon dribbleur, il semble encore toutefois un peu frêle pour un championnat physique comme la Ligue 1. Si son potentiel semble immense, sa capacité à s'intégrer immédiatement à la rotation pose question. Compliqué, pour un joueur censé rester un an.

Bem-vindo Matheus Pereira ! Le milieu de terrain brésilien 🇧🇷 est prêté avec option d'achat par la @juventusfc jusqu'à la fin de saison ! pic.twitter.com/tIGo97Yk61 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) August 31, 2017

La fiche de Matheus Pereira

Né le 25 février 1998 (19 ans), à São Paulo (Brésil)

Brésilien (International U17)

Milieu offensif, ailier

1,81 m, 75 kg

Clubs successifs : Corinthians (2014-2016), Emploi (prêt, juil.-déc. 2016), Juventus (janv-août 201), Girondins de Bordeaux (août 2017 - ?)