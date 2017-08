Football : Qui est Otávio, la nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux ?

Présenté ce mardi à la presse, Otávio Henrique Santos est la sixième recrue du mercato bordelais. Celle qui doit stabiliser le milieu de terrain, après le repositionnement de Jérémy Toulalan en défense. Une mission

Suivi depuis un an par les Girondins, Otavio aura finalement mis du temps à débarquer à Bordeaux. Il aura fallu que Jérémy Toulalan, repositionné en défense, libére une place de titulaire au milieu de terrain. Puis que l'Uruguayen Mauro Arrambari retourne dans son pays, signant à Boston Rivers, libérant une place d'extra-communautaire (les clubs de Ligue 1 sont limité à quatre joueurs hors UE et Afrique).

Mais, enfin, Otavio est arrivé, pour prendre cette place de milieu de terrain "sentinelle", juste devant la défense. "Un joueur très mature, très intelligent et très fiable", selon son nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec. Un profil type de numéro 6 qui manquait à l'effectif bordelais, est désormais comblé par l'arrivée d'Otavio.

Le désormais ex-joueur de l'Atletico Paranense, a, à seulement 23 ans, une expérience non-négligeable sur le continent sud-américain. Il a en effet disputé deux saisons comme titulaire en première division brésilienne, soit au total 107 rencontres. Il faut également y ajouter une expérience, cette saison, de la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine. Avec son club, il s’est qualifié pour les huitièmes de finale, dont l'Atletico Paranense disputera, sans lui, le match retour face à Santos, ce vendredi 11 août.

En forme, puisque le championnat brésilien bat son plein, il devrait être apte à s'imposer immédiatement devant la défense bordelaise. Une arrivée dans ce secteur était devenue indispensable, lorsque l'on voit les difficultés défensives des Bordelais, qui ont encaissé quatre buts sur les trois premiers matchs.

La fiche d'Otávio

Nom complet : Otávio Henrique Santos

Poste : Milieu défensif

Né le 4 mai 1994 (23 ans) à Maceio (Brésil)

1,76m ; 73 kg

International brésilien U23