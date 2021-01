Football - Racine Coly (Amiens SC): "Je vais beaucoup apporter à cette équipe"

Recruté à Nice en début de semaine sous forme de prêt sans option d'achat, le nouveau latéral gauche de l'Amiens SC Racine Coly n'a pas caché ses ambitions et sa motivation à la veille d'un match contre Châteauroux où il pourrait faire ses grands débuts en Ligue 2 à la Licorne.

Racine Coly: "J'ai faim!"

"Dès le premier jour à l'entraînement j'ai vu de la qualité dans le groupe, il nous manquait juste de la confiance. Je compte apporter cette confiance, et même beaucoup apporter à cette équipe parce que j'ai faim!" a clamé l'ancien défenseur de Nice et Brescia (Italie). "Ça fait longtemps que je n'ai pas joué et j'ai envie de montrer à tout le monde que je suis encore présent".

"Jouer la montée en Ligue 1"

En manque de temps de jeu avec une seule apparition en Ligue 1 à Nice cette saison, le sénégalais (4 sélections) espère donc "relancer sa carrière et retrouver le statut international, c'est très important pour moi." Mais Racine Coly affiche également ses ambitions avec Amiens. "On m'a beaucoup parlé de l'équipe et de ses objectifs : la montée en Ligue 1. Si elle n'était pas ambitieuse franchement je ne serais pas venu même si c'est un club que j'avais à l'oeil depuis très longtemps"

Titulaire contre Châteauroux?

Racine Coly espère faire ses débuts avec l'ASC (9e) contre la lanterne rouge Châteauroux lors de la 22e journée de Ligue 2 ce samedi 30 janvier à la Licorne. Match pour lequel le capitaine Alexis Blin (ischios) qui ne s'est pratiquement pas entraîné de la semaine est incertain.