Le Stade de Reims fait le plein de confiance en s'imposant face aux Danois de Midtjylland (3-1)

A une semaine du premier match de Ligue 1 à Monaco, les Rémois ont réalisé une prestation solide face à une équipe danoise rugueuse et très entreprenante. Menés au score à la mi-temps, ils ont très bien réagit pour l'emporter. Encourageant et bon pour le moral

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Midtjylland (Danemark) sur le score de 3 buts à 1.

Mi-temps : 0-1

Pelouse : excellente

Spectateurs : 1807

Arbitre : M. Benoît Millot

M. Benoît Millot Buts : Munetsi (68e), Kutesa (70e), Touré (90e+1) pour Reims ; Mabil (14e) pour Midtjylland

Avertissement : Foket (58e) pour Reims

Foket (58e) pour Reims Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (c), De Smet - Chavalerin, Berisha (Cassama, 60e), Munetsi - Cafaro (Kutesa, 70e), Dia, Zeneli (Touré, 60e). Entraîneur : David Guion

L'entraîneur rémois David Guion avait prévenu avant la rencontre : ce match amical face à l'équipe danoise de Midtjylland était en quelque sorte la journée 0 de la Ligue, 1 un vrai galop d'essai avant le déplacement à Monaco dimanche prochain. Et pour le coup, l'adversaire danois, champion dans son pays, n'était pas un faire valoir. Une équipe solide, physique, qui donnait aussi un aperçu de se qui pourrait attendre le Stade de Reims dans ses futures joutes européennes. Et les Rémois se sont fait bousculer une bonne partie de la rencontre, subissant l'ouverture du score à la 14e minute sur une relance manquée plutôt inhabituelle du gardien rémois Predrag Rajkovic. Les Rémois ont par la suite bien réagit dans le jeu en se créant des situations après cette ouverture du score. De belles séquences souvent mal terminées et qui n'ont pas mis en grand danger les Danois en première période.

Dans le deuxième acte, l'équipe danoise a procédé à 9 changements. Sans perdre son rythme et son dynamisme. Les Danois ont même vu un but leur être refusé après un cafouillage devant la ligne de Rajkovic. Reims a continué d'essayer avec toujours cette inefficacité offensive qui leur avait déjà fait défaut face à Bordeaux une semaine plus tôt. Avant de trouver la faille et d'être récompensés de leurs efforts dans les 20 dernières minutes. Quand la puissance de Munetsi s'est exprimée : le milieu de terrain rémois a récupéré un ballon à l'entrée de la surface de réparation qu'il a expédié sous la barre transversale danoise. Magnifique ! (68e). Dans la foulée, alors qu'il venait à peine de rentrer, Dereck Kutesa y allait de son but aussi, une récupération de balle à l'entrée de la surface, contrôle puis frappe au fond des filets. En deux minutes, les Rémois ont totalement inversé la tendance, récompensés de n'avoir jamais lâché, avec au passage des entrées en jeu qui ont fait beaucoup de bien au jeu. Le troisième et dernier but est également superbe : un contre de 90 mètres alors que les Danois jouait un corner sorti par Foket sur De Smet qui lançait en profondeur El Bilal Touré, ce dernier ne laissait aucun chance au gardien danois dans son duel en face à face. Ce match aura le mérite de donner de la confiance à l'équipe avant d'entamer la saison à Monaco dimanche prochain. Une équipe qui est montée en puissance tout au long de la rencontre et qui va maintenant pouvoir se lancer dans le grand bain.