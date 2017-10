Football : rencontre avec Papy Djilobodji, nouvelle recrue du DFCO

A la veille du match contre Nantes, nous avons rencontré la nouvelle recrue du DFCO. Papy Djilobodji, 28 ans, est arrivé dans la région le 31 août. Prêté par le club anglais Sunderland pour un an, le défenseur central est passé par Nantes, qu'il espère bien battre. Portrait.

Samedi soir, le DFCO (18ème au classement de ligue 1) rencontre Nantes (3ème du classement) au stade Gaston-Gérard. Un match important pour les Bourguignons qui vont devoir se passer de Naïm Sliti et de Wesley Saïd, tous deux blessés et remplacés en cours de jeu mercredi soir lors de la défaite contre le Stade Rennais. Mais l'entraîneur, Olivier Dall'Oglio, reste confiant : "A nous d'être bien éveillé, de ne pas être naïfs".

Pour cela, l'équipe va devoir compter - entre autres - sur Papy Djilobodji. Le Sénégalais de 28 ans est arrivé dans la région le 31 août. Prêté pour un an par le club anglais Sunderland, il est également passé par Nantes où il a fait ses armes. Une équipe qu'il va devoir battre demain soir. Portrait de la nouvelle recrue :

Comment se passe votre intégration au sein de l'équipe ?

"Ça se passe très bien. Quand je suis arrivé, les joueurs et le staff m'ont très bien accueilli. Ça m'a permis de bien m'adapter à l'équipe. Ca me donne envie de tout donner pour rendre la monnaie de leur pièce."

Bon début de saison aussi.

"C'est pas mal, après on travaille pour mais il ne rien lâcher et continuer à travailler. J'ai commencé le football assez jeune et rapidement je suis arrivé en Europe avec des objectifs. Je veux réussir professionnellement et jouer dans de grands clubs. Il me manque le Real Madrid mais je vais travailler pour ça en prenant du plaisir sur le terrain et en aidant ceux que je peux aider."

Samedi soir vous rencontrez une équipe qui ne vous est pas étrangère puisqu'il s'agit de Nantes par où vous êtes passé.

"C'est la première fois que ça m'arrive. Ça me fait plaisir parce que tout a commencé à Nantes, j'ai tout appris là-bas. Maintenant je suis de l'autre côté, je suis à Dijon et j'ai vraiment envie de les battre pour leur montrer qu'ils m'ont bien formé. Dans l'équipe de Nantes, je connais pratiquement tous les joueurs, j'ai gardé pas mal de contacts avec eux, on se parle de temps en temps. C'est des amis mais quand le match commence, il n'y a plus d'amis et on va tout faire pour prendre les trois points."

Pour apprendre à mieux vous connaître, je vais vous poser quelques questions rapides et vous répondez en quelques mots.

Question : Quel est votre joueur préféré ?

Réponse : Sergio Ramos (du Real Madrid - NDLR) car c'est un très bon défenseur avec une technique athlétique. C'est un leader.

Q : La ville où vous aimeriez vivre ?

R : Je veux bien vivre à New York ou Miami.

Q : Qu'est-ce que vous aimez à Dijon ?

R : C'est une très belle ville. J'aime bien la Place Darcy. De temps en temps je me promène et les gens sont très sympas.

Q : Votre plat préféré ?

R : Le Yassa. C'est un plat sénégalais avec de la viande, souvent du poulet, avec une sauce à base d'oignons. Quand on goûte ça, on ne peut plus s'arrêter.

Q : Un chanteur préféré ?

R : J'aime bien Bob Marley et particulièrement la chanson "Three little birds". C'est un bon message puisqu'il dit que tout ira bien.

Q : Un acteur préféré ?

R :Omar Sy. J'aime bien ce qu'il fait. Il est drôle et c'est un bon acteur. En plus c'est un Sénégalais comme moi.