Football : suivez la rencontre décisive du FC Annecy, en dernière journée du championnat de National

Ce match le plus stressant de l'année pour le FC Annecy. Ce vendredi soir, les Rouges reçoivent Sedan pour la dernière journée de National et il leur faut une victoire pour valider leur billet pour la Ligue 2. Une rencontre cruciale à suivre en direct sur France Bleu Pays de Savoie.

Le FC Annecy montera-t-il en Ligue 2 ce soir ? Les Rouges affrontent Sedan, à 20h45. Et il la faut cette victoire ! Il faut un dernier succès aux Rouges lors de cette ultime journée du championnat de National et ce sera le billet validé pour évoluer la saison prochaine en Ligue 2 de football. Un retour chez les pros, 29 ans après !

FC Annecy - Sedan : suivez le match à partir de 20h45

Suivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Pays de Savoie. Commentaires de Richard Vivion et Marie Ameline

Ce soir, Sedan sera opposé aux Rouges dans un parc des sports au complet : 13.500 supporters dans les tribunes pour pousser le FC Annecy. D'autant que les Rouges en auront besoin : après leur défaite la semaine dernière, ils ne comptent plus qu'un point d'avance sur le 3e, Villefranche.

"Si les 13.500 personnes peuvent nous porter, ce serait extraordinaire !" - Laurent Guyot, l'entraîneur des Rouges

Avant ce match crucial, Laurent Guyot, l'entraîneur des Rouges lance un appel au public, qui a un vrai pouvoir dit-il : "J'ai vécu ça en Angleterre, des fois tu joues à l'extérieur et le stade te fait peur. Maintenant, si les 13.500 personnes peuvent nous porter, ce serait extraordinaire !"

Ahmad Kashi, milieu de terrain du FC, sait bien qu'il faudra se battre jusqu'au bout et il ne compte pas sur Sedan pour faire des cadeaux : "ça va être un bon adversaire, ils sont sur trois victoires de suite. Ils vont voir un stade plein, ça va les motiver les joueurs. C'est comme tous les matchs de foot, tu as toujours les mêmes efforts à fournir, pas se mettre la pression. On l'a vu cette saison, c'est ça qui a fait notre force" dit-il.

Trois scénarios

En cas de match nul ou de défaite ce soir, le FC Annecy devra surveiller le résultat de Villefranche-sur-Saône. Si les Rhôdaniens ne gagnent pas, Annecy évoluera en Ligue 2. Si Annecy perd et que Villefranche l'emporte, le FC devra jouer les barrages contre le 18e de Ligue 2.